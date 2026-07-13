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整部電影慘遭外流 官方終於公開預告

▲《Avatar Aang: The Last Airbender》公開海報，安昂率領卡塔拉、索卡、拓芙等夥伴再度踏上旅程，電影將於7月25日在 Paramount+ 上線。（圖／Paramount+）

成年安昂展開全新冒險 尋找拯救氣族的方法

▲卡塔拉等熟悉角色將以成年姿態回歸，新作也將加入全新角色與反派，展開全新的四大國度冒險。（圖／Paramount+）

關繼威、戴夫巴帝斯塔加入 豪華配音陣容曝光

▲預告同步曝光拓芙、索卡等人氣角色的新造型，故事時間設定在原版動畫結局約10年後。（圖／Paramount+）

前陣子整部電影的片源都遭到外洩的《降世神通：最後的氣宗》（Avatar：The Last Airbender）全新動畫電影《Avatar Aang：The Last Airbender》，在經歷數月外流風波後，公開首支預告片與主視覺海報，並宣布將於7月25日在 Paramount+ 全球上線。預告首度曝光成年安昂（Aang）與夥伴們的新冒險，也確認由韓裔歌手 Eric Nam 聲演安昂，奧斯卡得主關繼威、好萊塢男星戴夫巴帝斯塔、史蒂芬元等人參與配音陣容。這部電影原本預計於今年10月推出，但在今年4月卻爆發整部未完成版本遭外流事件，大量片段甚至完整影片在網路流傳，引發粉絲們高度關注。隨後，新加坡警方更逮捕涉嫌散布外流影片的嫌犯，此事件重創電影宣傳。如今官方終於釋出「正版」預告，並宣布電影提前至7月25日於 Paramount+ 全球上線，被認為是回應外流事件、重新展開宣傳的重要一步。《Avatar Aang: The Last Airbender》故事設定在原版動畫結局10年後，主角安昂與卡塔拉、索卡、拓芙、祖寇等角色皆已成年。安昂得知一股足以拯救氣族文化免於滅絕的古老力量，於是再次與夥伴踏上橫跨四大國度的旅程，希望在邪惡勢力取得力量之前搶先找到它。電影也將深入描寫安昂身為最後一位氣族人所背負的創傷與責任，整體風格較電視動畫更加成熟。本次配音卡司同樣備受矚目，由 Eric Nam 聲演成年安昂，戴夫巴帝斯塔飾演新角色 Tagah，史蒂芬元配音祖寇，還有關繼威加盟重要角色配音，此外還包括 Taika Waititi、Ken Jeong、Freida Pinto 等知名演員參與，Appa 與 Momo 則仍由 Dee Bradley Baker 回歸獻聲。《Avatar Aang: The Last Airbender》將於美國聖地牙哥動漫展舉辦 Hall H 特別活動與粉絲搶先放映，為正式上線暖身，以重新振作的氣勢直面盜版危機。