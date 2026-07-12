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公園處怒駁：謠傳為無人機侵襲開大門 已同警方蒐證

公園處長表示，相較於因安全考量而移除3164棵樹木的同時，114至115年度，市府包含公園處、大地處及都發局合計就新增植樹超過13225株。

民眾目擊各地伐木 公園處5案逐一澄清

永康社區： 大安區公所昨日已清楚說明，那棵水黃皮感染木材腐朽菌，且醫治無效，為避免颱風樹倒而派工先行處理。 ▲公園處表示，永康社區這一案，大安區公所昨日已清楚說明，那棵水黃皮感染木材腐朽菌，且醫治無效，為避免颱風樹倒而派工先行處理。（圖／公園處提供）

民生社區： 松山區公所也已說明，那棵樹確診感染褐根病，而且已事先公告移除原因，同樣為避免颱風樹倒而派工先行處理。 ▲公園處表示，民生社區這一案，松山區公所也已說明，那棵樹確診感染褐根病，而且已事先公告移除原因，同樣為避免颱風樹倒而派工先行處理。（圖／公園處提供）

新和國小： 公園處四月底請專家會勘過這2棵樹，也是確診感染褐根病，為避免樹倒意外傷及學校孩子，所以派工移除。 士商路： 都發局已清楚說明，那是私人土地要更換樹種，而且原本的黑板樹有竄根破壞路面的問題，這正是中央政府明白說過，不建議種植黑板樹的原因，所以市府要求申請人綠覆率不得減少，而且要維持士商路雙排喬木的規劃，符合條件才同意更換樹種。 ▲公園處表示，士商路這一案，都發局也清楚說明，那是私人土地要更換樹種，而且原本的黑板樹有竄根破壞路面的問題，這正是中央政府明白說過，不建議種植黑板樹的原因，所以市府要求申請人綠覆率不得減少，而且要維持士商路雙排喬木的規劃，符合條件才同意更換樹種。（圖／公園處提供）

行善路： 此案連原發文者都澄清是私人社區，但仍有不少網友誤認是市府砍伐，因此一併澄清。

公園處數據佐證：因腐朽、天災等自然原因才移除2630棵樹

▲公園處指出，台北市去年移除3164棵樹之中，其中佔比超過八成、也就是2630棵樹是因為自然原因。（圖／公園處提供）

巴威颱風襲台前，台北市進行路樹修剪，不過社群平台Threads上卻瘋傳多篇台北市到處伐木、斷頭的照片和影像，引起輿論高度熱議，其中不少民眾認為夏天炎熱卻缺少樹蔭，看到砍樹感到氣憤。對此，台北市長蔣萬安日前回應不少砍樹的地方是私有地；台北市府公園處長藍舒凢（同凡）今（12）日鄭重回應表示，網路上謠傳「市府砍除超過4000棵樹木」，甚至影射「為無人機侵襲開方便之門」的相關說法係嚴重扭曲事實、煽動社會恐慌，公園處已與警方展開蒐證。樹木修剪與移除是基於公共安全考量，若放任感染病害、腐朽的樹木存在，颱風期間恐造成倒樹傷人事故。針對網路傳言台北市濫砍路樹，公園處今嚴正駁斥表示，這樣的假消息已嚴重扭曲事實，更煽動社會恐慌。公園處長強調，公園處修樹是為了公共安全，難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？這樣的謠言已經違反《社會秩序維護法》，公園處與北市刑大已展開蒐證。事實上，另外，由於Threads上有不少網友拍下台北市路樹遭砍伐的影像，其中包括永康社區、民生社區、新和國小、士商路，以及行善路等地，公園處也逐一澄清如下：再來，公園處長指出，所謂「北市砍樹超過4000棵」，不是事實！事實是，去年移除3164棵樹之中，其中佔比超過八成、也就是2630棵樹是因為「自然死亡」、「腐朽」、「病蟲害」、「天災」等自然原因，而剩下的二成不到，也是因為車輛撞斷、樹木長到柏油路上等原因而必須移除，完全不是市府「亂砍樹」。公園處並重申，市府修樹是為了公共安全考量，以2024年康芮颱風為例，一次颱風就吹倒2800棵，造成市民財產受損、也延遲了復原速度阻礙市民通勤。市府基於本次巴威颱風的防災業務優先、災後再向外界細部說明，希望市府同仁的努力不該被扭曲、抹煞。