2026世界盃金靴獎競爭進入白熱化！法國姆巴佩（Kylian Mbappé）與阿根廷梅西（Lionel Messi）目前同以8球並列進球榜第一，但姆巴佩另有3次助攻，暫時在同分比較中佔優。挪威哈蘭德（Erling Haaland）雖以7球出局，但英格蘭貝林漢姆（Jude Bellingham）與凱恩（Harry Kane）仍各有6球，金靴戰之爭才真正開始。
金靴榜神仙打架 3人至少7球史上首次
本屆世界盃進球榜可說是巨星大亂鬥。根據目前統計，姆巴佩與梅西同樣攻進8球，哈蘭德7球，貝林漢姆與凱恩各6球。這也是世界盃史上首次在同一屆賽事中，出現3名球員都至少攻進7球的情況。FOX Sports也指出，2026世界盃金靴競爭已成為本屆最受關注的個人獎項之一。
若以近代標準來看，8球已經非常誇張。自1974年以來，除了2002年巴西傳奇前鋒羅納度（Ronaldo）也曾以8球拿下金靴，多數屆別的金靴得主進球數都低於這個數字。但本屆不只姆巴佩與梅西已達8球，甚至仍有機會挑戰雙位數。
姆巴佩暫佔優勢 梅西仍有兩戰可追
金靴獎排名先看進球數，若進球相同，助攻數會成為第一比較依據；若助攻也相同，才比較出賽時間。因此目前姆巴佩雖與梅西同樣8球，但他有3次助攻，梅西則為2次，姆巴佩暫時握有優勢。接下來法國至少還有準決賽與決賽或季軍戰可踢，姆巴佩仍有機會把差距拉開。
梅西則繼續挑戰不可思議的紀錄。39歲的他本屆仍維持高效輸出，生涯世界盃進球數已推進到歷史級別。雖然他在8強對瑞士未能延續連場進球，但仍送出助攻，幫助阿根廷3：1晉級4強。
英格蘭雙星還沒放棄 貝林漢姆緊追在後
哈蘭德雖然以7球結束首次世界盃之旅，但貝林漢姆與凱恩仍有機會後來居上。貝林漢姆近2場淘汰賽連續梅開二度，先是對墨西哥攻進2球，再於8強對挪威包辦英格蘭2球，個人進球數衝到6球。AP指出，貝林漢姆目前與隊友凱恩同為6球，仍落後梅西、姆巴佩與哈蘭德。
凱恩同樣還有追趕空間，他本屆6球、1助攻，接下來英格蘭將在4強對上阿根廷。若英格蘭與法國都能延續火力，這場金靴之爭甚至可能一路燒到冠軍賽或季軍戰，成為近半世紀最瘋狂的一次進球王競爭。
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本屆世界盃進球榜可說是巨星大亂鬥。根據目前統計，姆巴佩與梅西同樣攻進8球，哈蘭德7球，貝林漢姆與凱恩各6球。這也是世界盃史上首次在同一屆賽事中，出現3名球員都至少攻進7球的情況。FOX Sports也指出，2026世界盃金靴競爭已成為本屆最受關注的個人獎項之一。
若以近代標準來看，8球已經非常誇張。自1974年以來，除了2002年巴西傳奇前鋒羅納度（Ronaldo）也曾以8球拿下金靴，多數屆別的金靴得主進球數都低於這個數字。但本屆不只姆巴佩與梅西已達8球，甚至仍有機會挑戰雙位數。
金靴獎排名先看進球數，若進球相同，助攻數會成為第一比較依據；若助攻也相同，才比較出賽時間。因此目前姆巴佩雖與梅西同樣8球，但他有3次助攻，梅西則為2次，姆巴佩暫時握有優勢。接下來法國至少還有準決賽與決賽或季軍戰可踢，姆巴佩仍有機會把差距拉開。
梅西則繼續挑戰不可思議的紀錄。39歲的他本屆仍維持高效輸出，生涯世界盃進球數已推進到歷史級別。雖然他在8強對瑞士未能延續連場進球，但仍送出助攻，幫助阿根廷3：1晉級4強。
哈蘭德雖然以7球結束首次世界盃之旅，但貝林漢姆與凱恩仍有機會後來居上。貝林漢姆近2場淘汰賽連續梅開二度，先是對墨西哥攻進2球，再於8強對挪威包辦英格蘭2球，個人進球數衝到6球。AP指出，貝林漢姆目前與隊友凱恩同為6球，仍落後梅西、姆巴佩與哈蘭德。
凱恩同樣還有追趕空間，他本屆6球、1助攻，接下來英格蘭將在4強對上阿根廷。若英格蘭與法國都能延續火力，這場金靴之爭甚至可能一路燒到冠軍賽或季軍戰，成為近半世紀最瘋狂的一次進球王競爭。
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