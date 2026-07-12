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洗錢案意外揭發 追出大規模「假父親」網絡

涉案醫院、戶政人員收費代辦 「假父親」每次最高可拿1.5萬泰銖

超過500名中國孩童恐非法取得國籍 政府全面收緊出生登記

泰國警方近日破獲一起大規模偽造出生登記案件，揭發有犯罪集團涉嫌透過收買醫院人員、戶政官員及招募泰國男子充當「假父親」，協助中國家庭替子女非法取得泰國國籍。當局指出，恐有超過500名中國兒童藉由不實出生登記成為泰國公民，目前已逮捕27名嫌犯，並全面收緊全國出生登記程序，以防止類似案件再度發生。根據《曼谷郵報》等外媒報導，這起案件由泰國國家警察副總長努安瑪（Samran Nualma）率隊偵辦，警方與內政部地方行政廳日前同步搜索全國42處地點，並取得40張逮捕令，追查對象包括16名中國籍母親、17名涉嫌充當父親的泰國男子，以及多名外籍人士。截至目前，警方認定至少62人涉入整起犯罪網絡，已有27人遭逮捕。警方表示，案件源自兩年前一宗中國詐騙集團涉嫌透過泰國洗錢逾700億泰銖（約新台幣640億元）的調查。辦案人員追查金流時，發現一名中國女子的3名子女竟持有泰國國籍，進一步調查後，才揭開整起偽造出生登記的犯罪網絡。警方指出，涉案集團透過中文聊天群組招攬客戶，再安排醫院職員、戶政人員及泰國男子合作，由泰國男子在出生登記文件上冒充生父，使中國籍孩童得以符合泰國國籍認定資格。其中一名遭搜索的中國夫婦住在曼谷拉瑪二路（Rama II）豪宅，其兒子出生後原本已在呵叻府（Nakhon Ratchasima）登記為中國籍，之後又透過曼谷一家私立醫院重新辦理出生登記，文件上改由一名泰國男子威洛（Viroj）登記為生父。然而DNA鑑定結果證實，該男子與孩子毫無血緣關係，警方認為這是犯罪集團利用假親子關係取得泰國國籍的典型案例。警方調查指出，犯罪集團運作分工明確。其中，曼谷三美泰吞武里醫院（Samitivej Thonburi Hospital）一名員工涉嫌充當仲介，替中國家庭安排相關出生文件。每名家庭除支付約7萬泰銖（約新台幣6.4萬元）生產費用外，還須額外支付約2萬泰銖（約新台幣1.8萬元）辦理文件及協調費。另一名吞武里區公所戶政人員則涉嫌協助辦理出生登記及核發出生證明。警方表示，兩人與至少62件中國籍母親搭配泰國籍父親的出生登記案件有關，其中19件已確認涉及偽造紀錄。至於受聘充當父親的泰國男子，每次可獲得約2000至1萬5000泰銖（約新台幣1800元至1.4萬元）報酬。其中一名計程車司機坦承，曾兩度簽署文件承認自己是孩子父親，每次收取2000泰銖，但辯稱只是補貼無法開車工作的損失，並不知道涉及犯罪；另一名男子則承認曾替兩個中國家庭共4名孩童簽署認親文件，但聲稱誤以為對方只是希望孩子能留在泰國生活。警方進一步指出，目前懷疑至少有500名外籍孩童可能透過相同模式取得泰國國籍，案件甚至涉及曼谷5家私立醫院。由於泰國採出生登記制度，只要符合相關法律規定即可取得國籍，因此一旦成功完成偽造登記，這些孩童便可享有泰國公民完整權利，包括教育、醫療、社會福利及購置不動產等資格，也可能被利用作為持有土地、經商甚至洗錢的工具。泰國政府因此緊急宣布，全國878個地方戶政機關即日起全面檢討出生登記流程，未來凡涉及外籍父母的出生登記案件，雙方都必須親自到場接受身分查驗，以防止冒名及偽造文件情形再度發生。涉國安疑慮 法院拒絕交保警方表示，目前遭逮捕的27名嫌犯，包括中國籍母親、假父親、醫院及戶政相關人員，均依《刑法》、《民事登記法》及《反貪腐法》等罪嫌起訴。泰國中央貪污及瀆職刑事法院認為，全案情節重大，且涉及國家安全與國籍制度，日前已裁定27名被告全部不得交保，男性嫌犯已送往曼谷看守所，女性則收押至中央女子監獄。警方指出，目前仍有26名涉嫌充當假父親的男子在逃，並持續追查更多戶政機關、醫療機構人員是否涉案，同時將陸續撤銷所有透過不法手段取得的出生登記與泰國國籍，涉案外籍人士也可能面臨驅逐出境處分。泰國內政部表示，這起案件暴露出現行出生登記及國籍審查制度存在漏洞，未來將全面強化身分驗證及跨機關查核機制，避免國籍制度遭跨國犯罪集團利用。