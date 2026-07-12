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▲敖犬坦承自己觀念較傳統，認為家是要由男人扛。（圖／翻攝自敖犬IG@bboyowodog）

男團棒棒堂成員敖犬（莊濠全）在2024年與空姐出身的妻子發發（賴虹均）登記結婚後，時常會大方放閃。而近日他分享新家開箱影片，並於昨（11）日在IG跟粉絲玩問答互動，一名粉絲問到敖犬會不會讓另一半付租金，對此他坦承自己觀念較傳統，認為家就是男人扛，所以不會有付租金這種設定。除此之外，他表示有很多事情僅有女性能付出，很難用金錢定義，一席話讓粉絲讚爆直呼：「我需要這樣的男友。」敖犬近日被粉絲問到：「請問敖犬會讓另一半付租金嗎？男友買房說我住他那，每個月給他行情再低一點的租金，這樣合理嗎～」敖犬先說每個人狀況不同，所以無法判定合不合理。但他坦承自己觀念較傳統，「我認為家就是男人要扛，所以不會有對方要付租金這種設定。」並表示自己與發發是夫妻，而不是室友。接著他進一步說到很多事情僅有女性才能付出，「很難用金錢去定義具體價值，所以是『無價』。」敖犬認為很多事情不用算那麼細，只要用各自可以付出的方式，在彼此之間達到和諧就好，「前提是要你情我願。」他的這番話，也引發許多人的稱讚，有網友轉發到Threads後，不到一天就狂吸44萬次瀏覽，「這些話，是從一個男生口中說出來，真的很難得，我需要這樣的男朋友」、「講得真好，難怪有超正老婆」、「他回答的我很認同！本來就是愛人，又不是室友，為何要分的那麼粗俗。」