尖石後山新光、秀巒、石磊、玉峰國小等4校及五峰桃山國小，明（13）日停止上班、停止上課。

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尖石鄉、五峰鄉多處道路坍方 水蜜桃無法運出去

豪雨沖壞堤防基腳 待水流稍緩持續搶修

▲新竹縣長楊文科今（12）日與經濟部水利署第二河川分署分署長楊人傑、尖石鄉長曾國大，勘查尖石鄉義興大橋旁縣道120線油羅溪堤防沖毀段。（圖／新竹縣政府提供）

土石崩塌阻斷內灣鐵路通行

▲台鐵內灣支線九芎坪隧道口邊坡土石鬆動情形。（圖／新竹縣政府提供）

巴威颱風外圍環流帶來強風豪雨，新竹縣尖石鄉、五峰鄉受到重創，竹60線15.9公里處因道路坍方，一度有11人受困路中，其中還有前往搶修的台電工作人員。新竹縣長楊文科今（12)日上午和經濟部水利署第二河川分署長楊人傑、尖石鄉長曾國大、橫山鄉長張志弘等人赴尖石鄉關心災情，並宣布為顧及師生安全，因大坪溪水位急遽上升，在洪水不斷沖刷下，造成竹67線2公里處的路基遭到嚴重掏空、路面斷裂，沿路上的邊坡不斷有土石滑落。另外尖石鄉也因為油羅溪義興護岸的堤防、紐澤西護欄全被沖毀，通往司馬庫斯的便道也斷裂，內灣軌道也遭落石砸中，造成列車無法通行。巴威颱風過境，司馬庫斯、石磊、泰岡多處道路幾乎中斷，連帶影響在地農產水蜜桃輸運，因此楊文科也指示各單位用最快的速度、最有效率的搶險、搶修、復舊，希望盡速恢復山區道路通行，並呼籲更多企業大力支持竹縣水蜜桃等農產品。尖石鄉山區受豪大雨影響，縣道120線與義興堤防交接處遭受衝擊，部份的堤橋有破損情形，楊人傑表示，判定初步原因為山邊溝的水下來，在管路銜接處有部份滲漏，第二部分因為事發地點是一個凹岸直沖段，那因為這兩個原因造成堤防基腳部份破損。由於昨天水流速度相當大，第一個時間針對這個水流直接衝擊構造物做消流工作，先擺放混凝土塊。從昨天到今天凌晨5時，完成第一階段的搶險工作，將等水退了之後辦理復舊工程，希望最短時間裡面完成堤防、道路及管線單位一起合作，完成相關復救的工程。楊文科特別感謝陸軍部隊訓練北區聯合測考中心，派了22名士兵駐紮在尖石鄉公所協助；二河川分署與縣府工務處、尖石鄉公所協調，緊急處理受災路段，由於山區溪水仍湍急，後續將視水流稍微緩慢之後，立即進行縣道120線復舊工程，縣府也會全力來支援！針對內灣鐵路也因土石崩塌導致全線無法通行，張志弘表示，崩塌點離終點站內灣火車站約500公尺，位在往內灣方向九芎坪隧道出口處，視覺上從暗的地方突然到亮的地方，司機員可能沒辦法看清楚，很容易發生危險，所以鄉公所在第一時間向縣府和台鐵反應，列車停駛。而台鐵從昨天晚上8時開始進場，把影響範圍大概有12公尺至15公尺長的土石整體排除以後，預計今天下午5時內灣線火車可恢復通行楊文科表示，台鐵內灣線隧道口發生很嚴重的崩塌，鐵路局和鄉公所全力搶救，建議隧道延伸，否則以現況來看，隨時有崩塌的可能。為穩固邊坡，縣府會請技術單位、工程單位研究，建議做明隧道或是將現有隧道延長，讓這個地方安全，否則台鐵經過這裡的時候，隨時都會擔心。