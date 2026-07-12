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實境節目《請世界吃桌》近期話題不斷，繼隋棠因堅持與千千互換工作崗位引發熱議後，最新一集再掀討論。有眼尖觀眾發現，隋棠擔任內場助手（水腳）時，竟然沒有將一頭長髮綁起來，直接披著頭髮處理食材，認為不符合餐飲衛生規範，紛紛湧入留言區熱議。節目中，隋棠如願從外場轉往內場擔任水腳，協助備料、料理等工作。不過有網友發現，她進入廚房後，長髮一路披散在肩上，未依一般餐飲作業習慣綁起頭髮或配戴髮帽，因此引發不少討論，直呼「在廚房工作頭髮就是給我綁起來綁乾淨」。不少觀眾留言表示，「跟吃相關的工作，真的不要披頭散髮，漂亮的人，頭髮收乾淨也是漂亮的喔~」、「第一眼看到就覺得為什麼不綁頭髮，吃東西吃到頭髮我真的怕爆了」、「我也是很糾結頭髮的部分」、「不是廚房都要注意衛生嗎」、「我也是很納悶雪梨開會的時候頭髮會綁起來，為什麼真的在工作的時候不綁？不阿雜嗎？」。事實上《請世界吃桌》日前才因分工問題掀起話題。隋棠表示，希望改到內場學做菜，因為這是她參與節目的初衷，也希望工作內容能固定下來；不過原本擔任水腳的千千則坦言，自己擔心英文能力不足，希望紐約場能回到熟悉的內場工作，雙方溝通過程播出後，引發部分觀眾認為千千相當委屈，也讓隋棠遭到質疑過於強勢。