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挪威隊在2026世界盃足球賽止步八強，但隊中人氣球星哈蘭德（Erling Haaland）在世界盃在全球颳起旋風，社群追蹤人數突破6000萬。這股哈蘭德狂潮席捲了南美洲的秘魯，許多家長瘋狂為新生兒取名為哈蘭德，人數逼近600人，但類似哈蘭德這種足球明星的取名，在秘魯竟然還不是最多。根據法新社報導，秘魯國家身份與公民身份登記處（RENIEC）表示，在挪威國家隊即將迎戰與英格蘭的世界盃半準決賽前夕，大批秘魯足球迷紛紛以挪威明星前鋒哈蘭德的名字為他們的新生兒命名。身為挪威的「進球機器」，哈蘭德在這場 2026 年全球最大足球盛會中，正乘著超級人氣浪潮一路狂飆。在本屆世界盃至今的 4 場比賽中攻入 7 球，不僅在挪威歷史性擊敗巴西的戰役中包辦兩記進球，更成功帶領球隊首度闖進世界盃八強。這股熱潮讓遠在拉丁美洲的秘魯球迷為之瘋狂，甚至直接用偶像的名字為孩子命名。根據秘魯全國身分登記局的數據，目前已有 468 名新生兒使用了這位 25 歲球星的姓氏「哈蘭德」；另外還有 91 名嬰兒直接登記了全名「埃爾林·哈蘭德」。登記局發言人托雷斯（Ivan Torres）接受美洲電視台（Panamericana Television）採訪時表示，「各式各樣的足球巨星，成了秘魯人幫孩子登記命名時的靈感來源。」托雷斯指出，大多數以哈蘭德命名的新生兒，都是在世界盃開打後的幾週內登記的，而隨著挪威成功晉級八強，這個數字更是直線飆升。他打趣地說：「現在，哈蘭德也是秘魯人了。」事實上，「足球熱」過去就曾多次激發秘魯新手父母的靈感：： 秘魯共有 3,402 人的名字帶有梅西，其中 292 人直接使用了阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）的全名。： 葡萄牙巨星在秘魯擁有 1,185 名同名者。： 共有 1,241 人以西班牙新星拉明·亞馬爾的名字命名。： 巴西球星的人氣最為驚人，秘魯有多達 33,809 人的名字與他相同。