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▲瑪莎（如圖）的貼文引來許多人幽默留言：「把提詞機螢幕通通換成轉播球賽」、「要不現場直播我們一起看？」、「還是大螢幕先改播足球。」（圖／相信音樂臉書）

2026年世界盃（世足賽）8強淘汰賽最終戰，阿根廷對戰瑞士今（12）日台灣時間9點開踢，雙方在正規時間以 1:1僵持不下進入延長賽，緊張賽況掀起球迷高度關注。而天團五月天的演唱會先前因巴威颱風延至今日中午舉行，讓貝斯手瑪莎發文急問：「拜託這還要延長賽最後如果不小心又要PK，踢不完我要怎麼上台啦…」真實又逗趣的反應讓超過7.2萬人點讚笑翻。世界盃衛冕軍阿根廷今日與瑞士一路激戰到延長賽，讓許多球迷看了超緊張。而五月天貝斯手瑪莎今中午要在大巨蛋舉辦《#5525+2 回到那一天》25週年巡迴演唱會，演出前他在Threads上發文：「拜託這還要延長賽最後如果不小心又要PK，踢不完我要怎麼上台啦…」貼文引來許多網友幽默回應：「把提詞機螢幕通通換成轉播球賽」、「要不現場直播我們一起看？」、「還是大螢幕先改播足球。」而延長賽下半場第112分鐘，阿根廷靠著艾瓦雷茲（Julian Alvarez）破門取得領先，隨後勞塔羅‧馬丁尼茲（Lautaro Martinez）在補時階段再進一球掌握勝局，最終阿根廷以3：1淘汰瑞士，比賽在台灣時間約11點半結束。許多粉絲也立刻湧入瑪莎的貼文透露最新消息，寫道：「可以安心上台啦，換你們加油了」、「好了可以上台了」、「可以準時上班了。」此外，五月天7/11的演唱會因巴威颱風攪局延至今日中午舉行，罕見在中午開唱，瑪莎在台上也關心台下歌迷朋友吃過飯了嗎？聽到台下大喊「沒有」他笑說：「想必也是，剛剛阿根廷跟瑞士戰成這樣應該也吃不下。」讓大家聽了大笑，看演唱會之餘，也十分關心世足賽的結果。