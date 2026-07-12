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▲巴威颱風雖然遠離，但在西南風環境下，中南部仍有不定時降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

115學年度大學分科測驗因巴威颱風攪局，考試日期延至7月13日、7月14日舉行。中央氣象署預報員張承傳指出，隨著颱風遠離，台灣天氣轉受西南風影響，考試期間各地仍有降雨機會，其中南部降雨最為明顯，北部則要留意午後熱對流發展的豪雨，提醒考生提早出門，並準備雨具以備不時之需。張承傳說明，周一、周二大學分科測驗，西南風持續挾帶水氣影響台灣，台南以南及台東整天都有短暫陣雨或雷雨，降雨時間較長、較為頻繁；中部以北及東半部上午大致維持多雲到晴，但局部地區仍有零星降雨機會。到了下午，受到高溫加熱影響，大氣對流將快速發展，各地都有機會出現短暫雷陣雨，其中北部、東北部及各地山區雨勢較為明顯，不排除出現局部大雨，北部更要留意短延時豪雨，外出應隨時留意天氣變化。氣象署提醒，分科測驗期間天氣變化較快，南部考生須留意持續性降雨，其他地區則應防範午後雷陣雨突襲，建議考生及陪考家長攜帶雨具、預留交通時間，避免因天候影響赴考行程。