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▲《功夫女足》是周星馳經典代表作《少林足球》相隔25年的精神續作，中國上映兩天內票房突破3億元人民幣。（圖／電影功夫女足微博）

周星馳（星爺）自編自導、闊別7年推出的新片《功夫女足》昨（11）日在中國上映，短短兩天內票房突破3億元人民幣（約14億元新台幣），不過不僅在對岸評價兩極化，許多在電影院違法盜錄的片段於社群平台流傳，大多數台灣網友看完後多給予負面評語，主要詬病特效粗糙、過於AI感和情節老套、賣弄情懷，甚至有人說：「我是資深星爺迷，但這次我真的不敢挺...」《功夫女足》上映後，許多疑似戲院偷拍的片段被放上各大社群平台，許多台灣網友看過後都感到很失望，「刷到2026的少林女足特效讓我覺得還不如看2001的特效就好了，真的會懷疑那是不是周星馳當導演了」、「先不管特效不特效，AI不AI，這是電影該有的調色嗎？還有足球場相關畫面的構圖怎麼都那麼怪？這真的是電影嗎」、「佐藤健很缺錢嗎」、「好尷尬，掛星爺的名字我也不想看」、「佐藤健的黑歷史」、「周星馳要晚節不保了...」然而，也有一派網友認為還沒看過正片而評論很不客觀，「我心中的一團火是不會滅的」、「其實我挺想看的，不管好不好看，就是看個回憶，聽說這是星爺最後一部電影了，裡面也看了幾個彩蛋致敬以前的電影」、「一堆人還沒看過，根本不知道這部電影長什麼樣子，就在罵爛無法實是求是，心態蠻不健康的！」《功夫女足》是周星馳經典代表作《少林足球》相隔25年的精神續作，演員陣容有迪麗熱巴、張小斐、張藝興、劉嘉玲、宋康昊、佐藤健、徐嬌、林允、張繼聰等人，故事講述一支不被看好的草根女子足球隊「峨眉隊」參加「至尊無敵杯」，在隊長雙雙（張小斐 飾）、前鋒鈺瓏（迪麗熱巴 飾）及功夫教練徐風（張藝興 飾）的帶領下，球員們將傳統武術招式融入現代足球中，這群熱血女孩最終在賽場上大放異彩，奪下冠軍並打破外界偏見，台灣目前上映日期未定。