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▲由北到南為，永和山水庫（98.4%）、寶山水庫（100%）、寶二水庫（100%）、鯉魚潭水庫（100%）、湖山水庫（99.5%）、仁義潭水庫（98.2%）、蘭潭水庫（98.5%）、南化水庫（100%）。（圖／截自水利署網站）

灌飽科技園區水庫 台灣科技命脈不怕沒水

巴威颱風10日、11日襲擊台灣，今（12）日累積3天雨量為各地降下200毫米以上的雨水。據水利署統計，全台共有8座水庫滿庫或接近滿庫，包括寶山水庫、寶二水庫、鯉魚潭水庫、南化水庫等都是供水給台灣竹科、中科及南科等主要台灣科技命脈，也確保我國「科技防線」近期可以確保供水無虞。據中央氣象署統計，7月9日至12日，全台累積雨量落在200毫米至769毫米，其中以桃園、新竹縣、苗栗縣及雲林縣等地觀測站累積雨量較多。而連日豪雨為我國水庫蓄水量再推一把，其中已有8座水庫蓄水率滿庫或接近滿庫。由北到南為，永和山水庫（98.4%）、寶山水庫（100%）、寶二水庫（100%）、鯉魚潭水庫（100%）、湖山水庫（99.5%）、仁義潭水庫（98.2%）、蘭潭水庫（98.5%）、南化水庫（100%）。其中，永和山水庫、寶山水庫、寶二水庫為灌注竹科挹注用水；鯉魚潭水庫是大台中地區、大安溪流域，以及中科園區每日所需的 10 多萬噸用水的重要來源之一；南化水庫與曾文、烏山頭2水庫互相融通，負責南科用水，這也確保了今年台灣各地科技重鎮用水量。值得一提的是，雖然曾文水庫蓄水率僅有77.6%，但考量到其有效庫容為4.5億噸，目前3.4億噸蓄水量已經是全國之冠，第二名的翡翠水庫更是落後將近4000萬噸。