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家長發文讚爆青年百億海外基金 賴清德親留言

總統賴清德上任後推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，期盼年輕人以拓展國際鏈結交流、帶動百工百業創新成長、引領多元創意行動為推動重點，讓台灣青年在國際舞台上展現創造力、活力與韌性。有網友特別貼出孩子出國遊學照片，在網路上感謝政府德政，讓一般家庭的小孩，也可以出國遊學。而賴清德也親自回覆，感謝每一位支持孩子勇敢追夢的父母。政府會繼續為年輕世代搭建追夢的舞台，也期待參與計畫的同學多多分享自己的故事，鼓勵更多年輕人勇敢出發、走向世界。有網友在社群上貼出學生遊學照片，照片中大家臉上掛滿笑容，手持布條上寫道「青年百億海外圓夢基金計畫海外翱翔組：牛津科普探究實踐團」，發文寫道感謝賴清德政府的德政，讓一般家庭的小孩，也可以出國遊學。「感謝行政院卓院長，感謝教育部長」。對此賴清德也親自在底下留言回覆，謝謝網友的分享，也謝謝每一位支持孩子勇敢追夢的父母。當初推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，就是希望讓台灣的年輕世代有機會走出國門、拓展視野，在國際交流中累積經驗，也更認識自己與台灣。賴清德說，每一位走向世界的年輕人，都是連結台灣與國際的橋梁。期待大家把台灣的故事帶向世界，也把在海外學習到的知識帶回台灣，讓國家持續進步。政府會繼續為年輕世代搭建追夢的舞台，也期待參與計畫的同學多多分享自己的故事，鼓勵更多年輕人勇敢出發、走向世界。