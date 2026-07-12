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柯文哲直言：賴清德若當初和民眾黨合作便能穩政局

凌濤怒轟柯文哲：藍白合就是柯文哲撕毀的

凌濤劍指陳智菡：放任黨內趕走立委、基層

前民眾黨主席柯文哲日前接受專訪時談及「聯合政府」，認為相關問題須由總統賴清德來解決，並表示若賴清德上任時能與民眾黨採取合作態度，今日國內政局不會如此紊亂。對此，國民黨桃園市議員凌濤昨（11）日怒轟，許多藍營支持者看到柯文哲的專訪後都相當有情緒，質疑柯文哲在2024年大選前與國民黨簽署合作協議，選後卻又表態可與賴清德合作，「價值跟中心思想到底在哪裡？」柯文哲10日在專訪中表示，前總統蔡英文卸任前曾請他吃牛肉麵，無論過去有何誤會，至少蔡英文願意表達善意；相較之下，賴清德上任後卻讓他陷入司法案件。他並強調，若賴清德上任時能跟民眾黨採合作態度，今天國內政局不會如此混亂。針對柯文哲說法，凌濤昨上《少康戰情室》怒轟，2024年總統大選前，藍白陣營在君悅飯店協商，就是希望排除阻礙合作的因素，組成具有共同價值與理念的團隊，對抗民進黨施政。然而，當時白紙黑字簽下的6點協議，最後卻是由柯文哲反悔、撕毀，如今又說不排除與賴清德合作，讓不少國民黨支持者難以接受。凌濤直言，國民黨在柯文哲身陷京華城案等司法風暴時，也選擇聲援，但柯文哲卻持續放任黨內「母姊會」及「那對夫妻」，（即民眾黨團主任陳智菡與其丈夫、民眾黨松山信義市議員參選人許甫），將黨內搞得烏煙瘴氣。他批評，民眾黨中央每天對內東罵西罵，導致立委被趕走、基層議員退黨，這並非民眾黨所標榜的科學、理性、務實。凌濤強調，政治核心價值與路線不能任意撼動，更不能在選前與藍營簽署協議、選後立刻轉向與綠營合作。他直言：「核心價值的路線是不能撼動的，不能這樣玩政治。」