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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣好手林安可「打瘋了」，延續昨（11）日開轟的火燙手感，林安可今（12）日繳出單場雙響砲的成績，打擊率也回升至2成15，本季累積5發全壘打，超越「大王」王柏融旅日首年的3轟。林安可在賽中透過球團公關表示，「「我有抓準對方失投進到紅中的機會，毫不猶豫徹底將球揮擊出去。」林安可前役敲出本季第3轟，今日再度獲得先發機會，扛第5棒、左外野手，首打席把握一壘有跑者的機會，鎖定內角148公里速球，一棒送上右外野看台，一發2分砲替西武隊拉開比分，取得3：0領先。這發全壘打擊球初速高達177.5公里、擊球仰角19度，使屬於平飛、強勁的平射砲。4局上第2個打席，林安可再度開轟，瞄準火腿隊投手福島蓮的142公里失投球，將球送上右外野看台中段，本季第5轟出爐。5局上第3個打席，林安可未能把握一、三壘有人的機會，遭到三振。7局上第4個打席，林安可再度遭到三振，吞下此役第2K，打完第4個打席，林安可也退場休息，由岸潤一郎接替防守。賽中林安可透過球團公關表示，「（首打席）雖然當時已經處於2好球的球數落後局面，但面對內角球，我做出了很好的反應，並成功將球打出去，很高興最後能形成全壘打。」至於當場第2轟，林安可說，「我有抓準對方失投進到紅中的機會，毫不猶豫徹底將球揮擊出去。能幫球隊再添得追加分真是太好了。」最終西武隊以12：1大勝火腿隊，在系列賽取得2勝1敗的優勢。總計林安可此役4打數敲出雙安，且都是全壘打，2天內敲出3轟，打擊手感相當火燙，打擊率也回升至2成15。此外，林安可本季5轟，已經超越「大王」王柏融旅日首年的3轟表現。