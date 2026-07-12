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🟡最受女生歡迎男生身高Top8出爐

▲網路討論最受女生歡迎的男生身高。（圖／翻攝畫面）

🟡為何178cm擊敗180cm？3大原因曝光

▲張凌赫身高190公分，被封長腿男神，但現實生活中部份女性認為身高190公分的男生較有壓迫感。（圖／翻攝自微博@開始推理吧）

🟡眾人怎麼看？180公分不是唯一標準

▲許光漢身高是最受歡迎的178公分，曾於米蘭時裝週與187公分的韓星李敏鎬合影。（圖／許光漢 IG）

在兩性關係與擇偶條件中，「身高」一直是熱門話題，不少人認為男生愈高愈有優勢，甚至把180公分視為「男神標配」。不過，根據網路討論與媒體整理的排行榜顯示，180公分並非女生最愛，冠軍反而是178公分，被不少人認為是兼具安全感、比例與日常相處舒適度的「黃金身高」。根據陸媒根據網路討論整理分享的排行榜，最受女生歡迎的「男生身高」前8名如下：◾第1名：178cm（首選，最受歡迎）◾第2名：180cm（熱門男神高度）◾第3名：173cm（受歡迎的親民高度）◾第4名：175cm（給人好感度佳）◾第5名：185cm（高挑型男型）◾第6名：182cm（帥氣型男比例）◾第7名：170cm（基本門檻高度）◾第8名：190cm（容易產生壓迫感）由於亞洲女性平均身高較嬌小，178至180公分的男性，既能帶來安全感，又能維持舒服的身高差，兩人並肩行走時比例自然，也不會因落差太大產生距離感。190公分雖然擁有模特兒般身材，但不少人認為，身高過高反而容易造成壓迫感，日常互動如擁抱、牽手、親吻，也可能因身高差過大而不方便，因此僅排在第8名。173公分、175公分分別拿下第3、4名，也反映不少人偏好「中高身高」。不少女性認為，這類身高與大多數女生搭配起來最自然，生活互動舒適，也有「百搭款」的感覺。除了排行榜外，眾人也分享不少屬於個人觀點的有趣看法，「178真的最受歡迎」、「180根本完美」、「183-185這種高度直接嫁嫁嫁」、「190太高了，感覺好可怕」、「男生太高走在一起壓力很大」。兩性專家也提醒，這類排行榜以娛樂、討論性質居多，看看就好，不必過度放大。實際交往中，比起身高幾公分，性格、人品、價值觀及相處是否合拍，才是感情能否長久的重要關鍵。也有人直言：「找到一個真心愛護你的人，遠比尺規上的數字來得重要。」即使彼此有身高差距，只要遇見對的人，都不會成為感情的阻礙。