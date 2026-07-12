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葛蘭姆突猝逝 前天才與澤倫斯基會面

葛蘭姆曾三度訪台 喊與台簽署防衛協議

▲2022年美國友台參議員葛蘭姆（Lindsey Graham，途中蔡英文左方）曾率團訪台。（圖／總統府）

美國南卡羅來納州共和黨資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日晚間驟逝，享壽71歲。其辦公室發出聲明證實，他因「突發短暫疾病」辭世，這一震撼美國政壇。葛蘭姆在美國參議院是知名的友台議員，過去曾三度訪問台灣，並曾呼籲美國應與台灣簽署防衛協議。根據NBC報導，葛蘭姆的辦公室在聲明中指出，葛蘭姆是在週六（11日）晚間因「突發性的短暫疾病」不幸辭世。「參議員葛蘭姆的家屬由衷感謝各界的祈禱，並希望在這個極其艱難的時期，外界能給予家屬隱私空間。」葛蘭姆驟逝前擔任參議院預算委員會主席，原本正尋求在今年11月爭取他的第五個六年參議員任期。他是參議院當中最具知名度的議員之一，更是共和黨內國防與外交政策的關鍵核心人物。NBC指出，緊急救援人員於週六晚間接獲報案，指葛蘭姆位於國會山莊的寓所內有人出現心臟驟停的狀況，救護人員用擔架將一人從葛蘭姆家中抬上待命的救護車，現場亦有警車與消防車戒備。葛蘭姆在驟逝前，才剛結束前往烏克蘭基輔的訪問行程，並於週五（10日）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。澤倫斯基當時表示：「我很感謝林賽（葛蘭姆）對我們前線戰士的認可。」根據南卡羅來納州法律，州長麥克馬斯特將指派人選遞補葛蘭姆的席次，任期將至明年1月3日為止。由於葛蘭姆甫於今年6月的黨內初選中擊退多位挑戰者，順利拿下尋求第五任期的提名，如今南卡羅來納州的共和黨人必須緊急尋找替代的提名人選。葛蘭姆最初其實是川普的激烈批評者。在2016年共和黨總統初選中，他曾短暫參選並與川普競爭，當時他曾警告黨內：「如果我們提名川普，我們將會自取滅亡。」然而，隨著政治局勢演變，兩人的關係在過去十年間發生了巨大的轉變。葛蘭姆在今年2月接受《NBC News》專訪時，曾將自己形容為總統川普的「北極星」，具體展現了兩人關係的破冰與昇華。葛蘭姆當時在談到川普時表示：「我們確實有意見相左的時候，但他知道我的出發點是什麼。他很清楚，在參議院裡，我給予他的幫助不亞於任何人。」葛蘭姆曾經三度訪問台灣，根據總統府官網，他在1999年擔任眾議員、2016年前總統蔡英文就任初期，以及2022年4月也曾率領兩黨參眾議員訪台。當時正值俄烏戰爭初期，葛蘭姆在訪台致詞時表示，當中國對台灣的挑釁日益加劇，美國會和台灣站在一起，放棄台灣，等於放棄自由、民主，甚至自由貿易，是助長人類的惡行。蔡英文也回應，過去20多年來，葛蘭姆參議員在加強台美雙邊經貿關係及支持臺灣的國際參與等方面，都有重要貢獻，是台灣在美國國會重要的支持力量。此外，葛蘭姆過去在接受媒體訪問以及美國國會的發言中，也曾屢次談到對台看法，認為美國應對派兵防衛台灣抱持開放態度，還曾表態美國應與台灣簽訂防衛協議，同時也強調中國若武力犯台，中國經濟將立刻面臨美方全面制裁和關稅措施。