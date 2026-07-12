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收容所突傳啾啾聲！竟是狗狗孤獨玩玩具

▲美國夏威夷毛伊人道協會志工Cassondra日前發現犬舍傳啾啾聲，走近一瞧才發現，是隻名叫Kekoa的狗狗玩玩具的聲音。（圖／IG@cassondrachristman）

狗狗二度回到收容所！「玩玩具逗樂自己」惹哭志工

美國夏威夷有隻名叫Kekoa的狗狗，從小就生活在收容所裡，，也期盼牠能找到可以陪伴一生的家庭。根據《The Dodo》報導，美國夏威夷毛伊人道協會志工Cassondra日前準備返家時，突然聽見一陣啾啾聲，原先以為是鳥叫，走近一瞧才發現，竟是犬舍狗狗玩玩具發出的聲響。而發出聲音的狗狗是隻名叫Kekoa的狗狗。據了解，Kekoa從小就被遺棄在收容所，曾經找到有緣人認養，但在兩年後因飼主無法繼續照顧，又被送回這個熟悉的地方。Kekoa二度回到收容所後，在收容所已待17天，但總是處於焦慮的狀態，也讓志工十分苦惱。怎料，Kekoa這次被志工意外目擊，原來在大家都離開後，會獨自在角落玩玩具，並興高采烈地玩著，讓志工感到開心，Kekoa其實還是有熱情開朗的一面，「看到大家離開後，牠沉浸在自己的小世界裡玩耍，努力在如此艱難的情況下做到最好，真的很令人感動」，同時也心碎坦言，希望Kekoa能找到一個承諾愛牠終生的家庭。