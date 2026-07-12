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柯文哲遭凌濤批「沒有中心思想」 陳智菡轟莫名其妙

陳智菡揭專訪逐字：柯文哲表示「執政黨應往前跨一步」

陳智菡怒嗆凌濤：若不是沒看專訪 就是刻意詆毀

前民眾黨主席柯文哲日前接受專訪時表示，若總統賴清德上任後願意與民眾黨採取合作態度，國內政局或許不會演變到如此混亂。相關說法引發國民黨桃園市議員凌濤不滿，質疑柯文哲在2024年撕毀藍白合作6點協議，如今卻又稱可以與賴清德合作，痛批「沒有中心思想」、「不能這樣玩政治」。對此，民眾黨團主任陳智菡昨（11）日反擊，凌濤的評論莫名其妙，柯文哲在專訪中的原意根本不是如此，凌濤若不是沒有看過完整專訪便任意發言，就是刻意扭曲柯文哲的說法並加以詆毀。陳智菡表示，為避免凌濤在《少康戰情室》之錯誤發言造成有心人繼續以訛傳訛、醜化柯文哲主席，特此澄清。陳智菡指出，凌濤痛罵柯文哲在專訪中「自己承認」2024年大選完之後，就跑去跟賴清德談合作（？？？）是毫無誠信。這個評論實在是莫名其妙，不只柯P的原話完全不是如此，到目前為止，也沒有任何媒體看完專訪後有這樣的解讀。陳智菡說，根據節目摘錄的逐字稿，柯文哲當時提到：「小英在卸任之前，還請我吃一碗牛肉麵，還找我到總統府說，這個不管怎麼樣，我要卸任了，過去大家有什麼誤會，都可以講一講。至少小英還表達善意。這個傢伙（指賴清德）是上來就把我抓去關了」，而一旁的主持人樊啟明接著說，「到後來都完全沒有跟您有任何管道的一些（溝通）？」柯文哲說，「沒有啊！賴清德對我唯一就是把我抓去關而已」。而針對目前朝野僵局，柯文哲當時也表示，「解鈴還需繫鈴人，如果是說整個朝野的一個僵局，執政黨這邊有權力的人，是不是應該要先往前跨一步，我只看到他每天罵我就算了，每天也是罵黃國昌」、「你每天罵他，你又期待他來跟你好言相向，這不是很奇怪嗎？」陳智菡最後說，柯文哲在專訪內更強調在野合作的重要性，要建立合作的文化。若凌濤不是根本沒看專訪在大放厥詞，那就是刻意扭曲詆毀了。