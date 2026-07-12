我是廣告 請繼續往下閱讀

佀廣洋羨慕當兵覺得酷 律師籲市府協助改判體位

國民黨立委萬美玲愛子佀廣洋宣布參選桃園市議員，未料後續一連串爆出過去霸凌、簽賭黑歷史，萬美玲受訪更坦言佀廣洋因體重過重免役，更替愛子說話，稱佀廣洋羨慕哥哥當兵覺得好酷。對此律師黃帝穎呼籲桃園市府，在地青年佀廣洋羨慕當兵，尤其桃園立委萬美玲更公開喊話稱佀羨慕當兵，「市府應積極協助申請改判體位」。萬美玲日前受訪時坦言愛子過去因體重過重免役，稱佀廣洋羨慕哥哥當兵覺得好酷。黃帝穎說，法律上，佀廣洋不用羨慕，現已減肥成功，依法申請改判體位就能當兵。黃帝穎表示，依據萬美玲所述，佀廣洋當時服兵役的體位，也許BMI值不符合規定，但佀廣洋還未到36歲法定除役年齡，應依法「申請改判體位」，馬上就可以去當兵，佀廣洋不用羨慕哥哥當兵很酷，立即可以報效國家。如不提申請改判體位，反而凸顯佀廣洋對羨慕當兵的保家衛國虛情假意。黃帝穎秀出桃園市府公告「申請改判體位」相關規定，表示市府對在地青年佀廣洋羨慕當兵，尤其桃園立委萬美玲更公開喊話稱佀廣洋羨慕當兵，市府應積極協助申請改判體位。