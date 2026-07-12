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巴威颱風遠離台灣，前兩日受到颱風影響，桃園機場幾乎陷入停擺，今（12）日颱風遠離後恢復正常起降，從全球航班追蹤雷達圖可看到，大量航班湧入桃機，讓航空粉專也不禁直呼，桃園機場即將迎來魔王級的挑戰。桃園機場11日罕見全面停擺，多達760個航班取消，航廈陷入空城狀態，許多機場員工也直呼從業多年來首次遇到單日集體停飛的狀況。隨著巴威颱風逐漸遠離，受到颱風影響的航班今日也陸續恢復，航空粉專「飛翔鼎申-航空新訊」分享了一張飛行雷達圖，可看到大量的班機從日本、韓國、香港、越南等國飛往桃園機場，粉專形容，這是一場航空業最艱鉅的挑戰，桃園機場接下來幾個小時將迎來大量航班密集降落、機組員重新調度、行李加速轉運、飛機加油補給、地勤支援、航班重新銜接等環環相扣的挑戰，只要有任何地方慢了一點，就會影響到後面。亦有許多相關工作人員和旅客回報，「阿聯酋EK366 順利降落，行李轉盤等超過一小時」、「我在貨運航站上班 今晚真的比平常多降落」、「真的好多延誤班機回來，越南航空甚至飛350過來~~太多滯留的旅客需要運送」。從Flightradar24網頁可看到，今日下午仍有大量班機在台灣上空盤旋，從北台灣進入的航班一架接著一架，在桃機航廈的班機，相較前兩天空盪景象，也顯得相當密集。