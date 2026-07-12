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2026年世界盃4強即將在15、16日登場，首戰由法國對決西班牙。法國權威媒體《隊報》今（12）日特別刊登專文分析這場世紀對決，指出兩年前在歐洲盃準決賽遭到西班牙中場全面碾壓的「高盧雄雞」，歷經兩年的世代交替與陣容升級，如今帶著足以讓鬥牛軍團嫉妒的黃金鋒線以及升級的中場重返戰場，誓言要在同一個舞台完成甜蜜復仇。回顧2024年歐洲盃半決賽，當時法國隊因頻繁更換陣型，「4-3-3」體系慘遭西班牙中場無情碾壓。當時西班牙憑藉羅德里（Rodri）與路易斯（Fabián Ruiz）的雙核控球，加上奧爾莫（Dani Olmo）在高位的靈活穿插，徹底掌控了比賽節奏並消除危機。讓法國隊的科內（Manu Koné）與拉比奧（Adrien Rabiot）吃盡苦頭。但根據賽後數據，法國全場預期進球值（xG）其實以1.01高於西班牙的0.74，只是遲遲無法把握機會，最終無緣決賽。當時姆巴佩（Kylian Mbappé）因鼻樑骨折影響狀態，錯失追平良機，賽後更坦言：「我的目標是成為歐洲冠軍，也想踢出一屆精彩的歐洲盃，但兩件事我都沒做到，我踢得不好，就是如此。」除了姆巴佩狀態受影響外，格列茲曼（Antoine Griezmann）也逐漸淡出主力陣容，吉魯（Olivier Giroud）則完成國家隊最後一屆大賽，法國正值新舊世代交替。《隊報》認為，真正的轉折點出現在2024至25賽季，拜仁慕尼黑中場奧利塞（Michael Olise）逐漸站穩前腰位置，不僅提升球隊進攻創造力，也成功串聯姆巴佩、登貝萊（Ousmane Dembélé）等攻擊群。此外，杜埃（Désiré Doué）、科內（Manu Koné）以及謝爾基（Rayan Cherki）等新生代崛起，也讓法國攻擊火力更加完整。《隊報》指出，如今的法國已不再只是依賴防守反擊，而是擁有足以與任何球隊對攻的豪華攻擊陣容，甚至讓西班牙都得提高警覺。不過，西班牙最大的優勢仍在中場。以羅德里（Rodri）、魯伊斯（Fabián Ruiz）為核心，再搭配奧爾莫（Dani Olmo）穿梭前場的組合，仍是世界足壇最具控制力的中場配置之一，透過持球掌控比賽節奏，也是西班牙近年成功的重要基礎。法國過去面對西班牙時，多次因中場快速傳導遭到壓制。不過，《隊報》認為今年世界盃的情況已有明顯不同，拉比奧（Adrien Rabiot）與楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）等中場球員的整體表現，都比2024年歐洲盃時更加穩定，也讓法國終於具備與西班牙正面抗衡的本錢。至於西班牙方面，17歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）雖然已從傷勢中復出，但整體狀態仍未恢復最佳，尚未展現如登貝萊、姆巴佩近期的火熱表現。此外，西班牙防線在本屆世界盃也並非毫無漏洞，能否抵擋法國豪華鋒線衝擊，將是另一項考驗。《隊報》最後分析指出，法國與西班牙都擁有世界級進攻球星，但真正決定誰能前進世界盃決賽的，仍將是中場的攻防主導權。誰能掌握比賽節奏，誰就更有機會取得通往冠軍戰的門票。