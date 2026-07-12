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三立跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》播出後話題不斷，除了主持群在海外辦桌的分工與互動掀起討論，近日也有不少觀眾發現，藍正龍與千千其實都是「有證照」上陣。原來兩人在節目開拍前都已考取中餐丙級技術士證照，只是考照契機大不相同，一個因興趣、一個為了不拖累團隊，幕後努力也因此曝光。根據《鏡週刊》報導，藍正龍先前透露，自己本來就喜歡下廚，為了能做出更多料理給家人吃，便報名學習廚藝，後來索性挑戰中餐丙級技術士證照，沒想到順利考取。他笑說，原本只是培養興趣，沒想到後來《請世界吃桌》製作單位找上門，讓他終於有機會把所學派上用場。節目中，藍正龍不僅負責備料、刀工與料理，也曾分享跟著總舖師實習時，遇過一次要準備上百桌宴席，「真的像在打仗」，展現不同於演員身分的另一面。相較於藍正龍是因興趣考照，美食YouTuber千千則是接下節目後，為了不拖累團隊，決定在開拍前報考中餐丙級技術士證照，希望補足料理基本功，能更快融入辦桌團隊。雖然千千在節目中多負責水腳、備料及外場工作，但不少觀眾發現，她處理食材、配合團隊節奏都相當熟練，也讓網友直呼：「原來真的有先做功課。」