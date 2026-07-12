分享最初遇到「隊鴨」的緣分，笑說全隊都變得更多笑容，還曾因怕牠熱，讓他直接住在副領隊林威助辦公室，「牠之前是一直睡在林領隊的辦公室，最近因為開始有味道，對領隊不好意思，才讓牠搬家。」

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「這傢伙蠻愛乾淨的，然後就是一直在意自己哪裡髒髒之類的，然後一直清潔自己的身體，醒著的時間，大概有三分之二都在整理羽毛。」

「不過，在牠全力奔跑的時候，我們做最終測試，牠有稍微浮起來飛了大概1公尺左右。如果今天也能做到那樣就好了呢。」

「所以牠現在是我的女朋友，不是普通的朋友喔！是女朋友！」

▲隊鴨與富邦悍將二軍教練島﨑毅情同父女，但島﨑毅認為，比起女兒，隊鴨更像是他女朋友。（圖／記者陳云茹攝）

▲隊鴨平常得跟著富邦悍將二軍按表操課，也藉此鍛鍊奔跑速度與下半身肌力。（圖／記者陳云茹攝）

富邦悍將與中信兄弟金控大戰今（12）日開球嘉賓是富邦悍將二軍吉祥物「隊鴨」，實際上牠是一隻鵝，因緣際會下來到富邦悍將二軍基地稻江球場，並就此定居下來改變一生，二軍日籍投手教練島﨑毅今日還特別陪伴「隊鴨」北上，一起參與開球儀式，「隊鴨」最初是季前某天突然出現在二軍基地，於團隊打擊練習時衝到場上，還嚇到一旁林正豐教練，隊職員看到牠小小隻、渾身黃毛，起初認為牠是鴨子，評估應該是從附近養鴨場（實際應該是養鵝場）跑出，當下就用紙箱裝下牠，後續收留當作隊鴨。後續「隊鴨」成為富邦悍將二軍的吉祥物，陪伴球員一起在草地上練習，自己也越長越大，不到4個月就從起初的黃色小鴨，成長為如今的大白鵝，平常最疼愛牠的島﨑毅教練，本次特別愛相隨，陪牠北上開球。當被問到與「隊鴨」相處日常時，島﨑毅教練透露，「平時早上第一件事，就是先去球場。去清理牠的糞便，然後讓牠泡澡。」二軍練習日的話，牠也一定要參加練習，所以就是帶著牠去球場，讓牠好好衝刺、跑步，然後加強下半身肌力。如果二軍有比賽，基本上留在基地組，然後就是我跟其他教練、還有日文翻譯，一起幫忙照顧。島﨑毅教練還笑說，不要看「隊鴨」走來走去，牠平常其實很忙，有了隊鴨存在，富邦悍將二軍隊職員、球員們總是露出笑容，團隊氣氛也變得完全不一樣了，「特別是累的時候，這傢伙能療癒大家。」不少球員也拍攝下隊鴨成長過程，如今成為富邦悍將人氣成員，還受邀擔任開球嘉賓。「其實牠今天要開球，但牠沒有辦法拿球。」島﨑毅教練分享，但島﨑毅也打預防針，表示雖然練習時可以順利，但今天人實在太多，牠可能會有點困惑。「二軍的話，人比較少，目標只有捕手，所以就是往捕手跑。但剛剛就是人太多，有點亂跑這樣，所以今天有點擔心牠會不會亂跑。」島﨑毅還觀察到隊鴨現在正在發抖，「第一次受訪，有點緊張吧！」島﨑毅笑說，因為他自己一個人來台灣，在台灣這邊也沒什麼朋友，加上喜歡動物（過去曾救過20隻麻雀），