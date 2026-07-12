很多人不是故意賴著不走，而是真的沒有看懂對方已經在送客。我們總以為「再見」一定要用嘴巴說出口，但在人際往來裡，很多告別其實早就藏在身體反應裡。專業諮商心理師林萃芬在其著作《從肢體洞察人心》中指出，當對方頻頻看錶、起身做事，甚至問你「待會要去哪裡」，這些看似平常的小動作，都可能是在委婉提醒你：「差不多該走了。」
林萃芬曾受邀到朋友的公司拜訪，走進辦公室，
發現裡面連一張給客人坐的椅子都沒有。朋友似乎看出她的疑惑， 站著簡短寒暄兩句，便邀她到樓下的咖啡廳去「坐著」聊天。 直到坐在咖啡廳舒適的沙發上，朋友才不好意思解釋， 為什麼辦公室裡沒有給客人坐的椅子。
「以前我辦公桌的對面，也有一張很舒服的沙發，
可是客人往往一坐下來聊天，就忘了時間。 結果我每天忙著應付各方『閒聊兩句』的客人就快累死了， 根本沒有力氣辦正事，最後逼得沒辦法，只好把沙發移走。」
從此以後，所有的客人都必須「站著」跟他談事情。
從前講完事情習慣留下來閒聊兩句的人，現在講完正事便會「自動」 說再見，效果真的非常好。事實上，很多人去拜訪別人時， 都不知道要適時說再見，常常主人已經「用盡渾身肢體語言」 不停地暗示，客人卻依然坐著「不動如山」。
要成為一個受歡迎的優質訪客，先學會察覺、尊重這些「
告別的暗號」。下次再看到這些熟悉的動作，就要適時起身告辭， 並且感謝主人的招待，才能持續對關係進行「溫柔保養」， 主人自然也會再度邀請你光臨聚會。
🟡小動作1：對方頻頻看錶
當一個人出現「看錶」的動作，即表示他想知道「現在幾點鐘」。
或許是他待會還有事要處理，或許是他覺得「你該告辭了」， 但不管是哪個原因，都是在跟你說「再見」。
有研究指出，人們在感到焦躁或不自在時，會下意識地搜尋「
可以結束的管道」，而手錶就是最自然的出口。當對方頻頻看錶、 眼睛離不開手錶，他可能不是在看時間，而是在等結束。 這種行為是一種非語言的離席請求。肢體語言專家艾倫．皮斯（Al lan Pease）曾說：「眼神開始追逐時間，就是心已經離開了現場。 」簡單一句話，道盡了多少人在聚會中心不在焉， 卻又不好意思先走的情境。
像開會時很常看到一幕畫面：討論一小時後，有人開始看錶，
有人邊開會邊滑手機，這些肢體語言都在表達與會者的內心訊息：「 心不在焉地說再見了。」此時再談下去也沒有意義，不妨適時結束、 找出開會的瓶頸，或理解大家對開會的想法後，再舉行會議。
🟡小動作2：對方開始打哈欠
當一個人開始打哈欠，可能是精神不濟、想睡覺了；
也可能是感到無聊，想活動一下。無須文字說明， 大多數人都知道是什麼意思。
雖然打哈欠常常被解讀為「累了」，但真正的原因可能不是累，
而是疲於應對。打哈欠其實是社交壓力的釋放。根據一項發表於《 性格與社會心理學期刊》（Journal of Personality and Social Psychology）的研究，人在感到無聊或缺乏興趣時， 會以打哈欠作為生理的逃避出口。
所以，看到對方打哈欠，別急著幫對方找理由：「他昨晚沒睡好。」
有時，他只是不想再繼續這段對話。這時候， 還是趕緊了解對方真正的狀況，盡快結束，讓雙方都解除痛苦。
🟡小動作3：談話告一段落，出現了冷場
當談話告一段落，出現了冷場，這個時候的「沉默」
不是彼此沒有話說，而是沒有想講的話。這種冷場不見得是不開心， 而是雙方都已「心照不宣」地準備結束。社會心理學上稱這種情境為「社會情境線索」， 是一種自然的離開節奏。所以，聚會時如果原先聊得很熱絡， 突然出現冷場，而且大家都想不出來還有什麼話題可講， 就表示話題進入枯竭狀態，關係也跟著降溫。自然的沉默，就意味「 聚會應該散場了」，是溫柔說再見的時刻。
🟡小動作4：對方問你：「要不要再喝點東西？」
很多時候，別人問你「還要不要再喝點什麼？」其實是在詢問你「
還要待多久呢？」通常聽到這句問話，林萃芬都會說：「不用了， 我馬上要走了。」當對方問你「要不要再喝點東西？」 乍聽之下像是邀請，實則是「告別的前奏」， 也是有禮貌的送客模式。大多數人比較不會直接跟訪客說：「 聚會時間到了，可以準備離開。」而會選擇比較婉轉的方式來告別， 這就是所謂的「掩飾式再見」（Face-saving exit），透過一些「假動作」來暗示對方，既不會傷人， 也不會太難堪。
有個朋友分享她去找情人聊天時，對方有個舉動讓她感到很困惑。
原本兩人都聊得很愉快，聊到後來情人問她：「 要不要再泡杯茶給你？」她欣然接受，結果對方立刻說：「 那我泡完你就差不多可以回家，因為我等等要開會。」 原來那杯茶是「告別的前奏」。
事實上，如果對方是真的想請你喝茶，他會說：「我去泡壺茶給你。
」然後轉身就去廚房，而不是只出聲卻不出力。從對方「只問不動」 的行為就可以判斷，這個詢問的用意是「話說完了，你該走了」 的客氣版本，最好適時捕捉訊息，做出明智的抉擇。
🟡小動作5：對方起身去做其他事情
一個從事業務的朋友，有次很納悶地說：「
我認識一個客戶有個非常奇怪的習慣，他常一邊和我說話， 一邊用力地擦桌子。」聽完朋友的敘述，林萃芬引導他思考，這個「 非常奇怪的習慣」背後隱藏的意涵是什麼？ 有沒有可能是客戶正在用力地跟他「道別」，然而他卻完全看不懂。
除了擦桌子外，當對方起身去做別的事情，例如洗碗、整理文件、
打電話，都可能是「跟你說再見」的肢體語言。從「角色轉換理論」 的觀點來說明會更清楚，當一個人開始從「聊天角色」轉換成「 日常角色」，背後意思是在告知別人：「該收尾了， 我要回到自己的生活節奏裡了。」他希望你也進入下一個階段， 也就是離開，讓他可以專心做日常性工作。
如果聊天聊到一半，對方開始掃地、開電視、折衣服，
這就是最誠實的身體語言。他用行動告訴你「這段對話已經足夠」， 你需要移動腳步離開了。
🟡小動作6：對方原本坐著說話，後來變成站著
有些時候，對方明顯地改變姿勢，例如原本坐著說話，
後來卻變成站著說話，即有可能是在「送客」了。就像參加婚禮時， 新娘新郎都會捧著糖果盤站在門口送客，是一樣的意思。
「坐姿」的肢體語言意味「安穩與願意交流」，因此，當對方從「
坐著聊天」變成「站著講話」，其實就是在發送無聲訊號：「 我準備要移動了，你也可以動身了。」
心理學的研究顯示，站與坐之間的差別，還透露「主導」與「結束」
的訊號。對方原本坐著說話，後來變成站著說話，「姿勢轉換」 就是「心境轉換」。站立者會感覺自己更有主控權， 能夠更快結束一段互動。談話過程中，看到對方站起來， 一方面預告他準備「行動」，另一方面則是主導權的轉移， 這個時候當然選擇「走為上策」。
🟡小動作7：對方問你：「待會要去哪裡？」
當主人問你「待會要去哪裡？」或「還有沒有什麼事情要辦？」
就是在提醒你：「時候不早了，該走了。」
林萃芬舉例，她媽媽很常跟她說：「你這麼忙，都不回來看我。」
可是當她推掉工作回去陪媽媽，而且還有事先約好時間， 媽媽卻常在她回去後沒多久便一直問：「等下你要做什麼？」 她回答：「沒有啊，今天就是專程回來陪你。」不久之後， 媽媽又會問：「待會要去哪裡？」此時她就知道，是媽媽有活動， 希望她可以說：「我等下有事情要先走了。」接著， 她就會識相地告辭，順便送媽媽去下一個目的地。
這是一種常見的社交技巧，叫做「轉移焦點法」（Redirect
ing），功能是「婉轉脫離當下情境」。所以，當對方問你「 你待會還有其他安排嗎？」或「你是不是還要去接小孩？」 聽起來像是關心，其實是溫柔地為你鋪一條退場的路。這種方式， 比直接說「你要不要走了？」來得貼心，也更容易被接受。
🟡小動作8：對方家裡的成員紛紛回房間
有個朋友的丈夫在當老師，每次學生來家裡玩，都越玩興致越高；
偏偏她第二天要早起上班，只好跟學生們說抱歉：「不招呼你們了， 我要哄小孩睡覺了。」可是，學生似乎聽不懂她的「逐客令」， 每次都異口同聲回答：「沒關係，師母， 我們會把這裡當成自己的家，您不用招呼我們了。」
社會心理學的「情境壓力」理論說明，在一個社交空間中，
當成員集體行動時，會對他人產生無形的行為暗示。 倘若你還坐在客廳，但對方的家人卻開始一一消失， 就像演唱會結束時觀眾默默離席，這便是群體默契地表達：「 這段訪客時光該告一段落了。」看到對方家裡的成員紛紛回房， 就是在告訴你「休息的時間到了」，無論你玩興多高、聊得多起勁， 依然要和對方說聲：「下次再來玩。」
曾有個朋友說過一個笑話。有次送客的時候，他禮貌上請對方「
慢走」、「留步」，不料對方真的坐下來「不走了」， 害他愣在原地，不知如何是好。所以，當對方跟你說「慢走」， 真正的意思其實是「快走」，可別會錯意了。
看不懂「跟你說再見」的肢體語言，就會在對方心裡留下「
不懂分寸」的印象；看得懂肢體語言，則會在人際關係中多了一種「 貼心而不黏人」的魅力。溫柔的退場，是給彼此最好的印象。 當你學會讀懂「沒有說出口的再見」，你就會發現， 人與人之間最美的距離，是懂得何時該相聚盡興聊天， 何時該優雅地說：「那我就不打擾了。」才能賓主盡歡。
本文摘自《從肢體洞察人心》一書
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從此以後，所有的客人都必須「站著」跟他談事情。
要成為一個受歡迎的優質訪客，先學會察覺、尊重這些「
🟡小動作1：對方頻頻看錶
當一個人出現「看錶」的動作，即表示他想知道「現在幾點鐘」。
有研究指出，人們在感到焦躁或不自在時，會下意識地搜尋「
像開會時很常看到一幕畫面：討論一小時後，有人開始看錶，
🟡小動作2：對方開始打哈欠
當一個人開始打哈欠，可能是精神不濟、想睡覺了；
雖然打哈欠常常被解讀為「累了」，但真正的原因可能不是累，
所以，看到對方打哈欠，別急著幫對方找理由：「他昨晚沒睡好。」
🟡小動作3：談話告一段落，出現了冷場
當談話告一段落，出現了冷場，這個時候的「沉默」
🟡小動作4：對方問你：「要不要再喝點東西？」
很多時候，別人問你「還要不要再喝點什麼？」其實是在詢問你「
有個朋友分享她去找情人聊天時，對方有個舉動讓她感到很困惑。
事實上，如果對方是真的想請你喝茶，他會說：「我去泡壺茶給你。
🟡小動作5：對方起身去做其他事情
一個從事業務的朋友，有次很納悶地說：「
除了擦桌子外，當對方起身去做別的事情，例如洗碗、整理文件、
如果聊天聊到一半，對方開始掃地、開電視、折衣服，
🟡小動作6：對方原本坐著說話，後來變成站著
有些時候，對方明顯地改變姿勢，例如原本坐著說話，
「坐姿」的肢體語言意味「安穩與願意交流」，因此，當對方從「
心理學的研究顯示，站與坐之間的差別，還透露「主導」與「結束」
🟡小動作7：對方問你：「待會要去哪裡？」
當主人問你「待會要去哪裡？」或「還有沒有什麼事情要辦？」
林萃芬舉例，她媽媽很常跟她說：「你這麼忙，都不回來看我。」
這是一種常見的社交技巧，叫做「轉移焦點法」（Redirect
🟡小動作8：對方家裡的成員紛紛回房間
有個朋友的丈夫在當老師，每次學生來家裡玩，都越玩興致越高；
社會心理學的「情境壓力」理論說明，在一個社交空間中，
曾有個朋友說過一個笑話。有次送客的時候，他禮貌上請對方「
看不懂「跟你說再見」的肢體語言，就會在對方心裡留下「
本文摘自《從肢體洞察人心》一書