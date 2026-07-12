我是廣告 請繼續往下閱讀

海外擴廠有影？市場關注魏哲家態度

是否上修全年營收成長目標？外界觀望

台積電（2330）預計明（13）日公布6月營收、16日舉行實體法說會。隨著海內外擴廠計畫與2奈米以下先進製程推進如火如荼，市場期待台積電釋出利多。法說會敲響戰鼓前夕，外資圈已掀起波瀾，包括高盛、里昂、麥格理在內的6家外資券商，齊步將台積電目標價推升至3,000元以上，其中花旗證券更喊出驚人的3,800元天價，看法一面倒偏多。目前至少有6家外資法人看好台積電的營收成長及獲利能力，包括高盛的3000元、里昂證券的3330元、麥格理證券的3380元、瑞銀的3400元、Alethia的3500元以及花旗證券的3800元。法人點出，本次法說會將圍繞「7大核心議題」：包括全年營運展望與資本支出是否雙雙上修、海內外建廠最新地圖、先進製程與封裝（CoWoS）產能藍圖、代工報價調漲幅度，以及如何鞏固制霸地位，面對三星（Samsung）及英特爾（Intel）搶單等議題。台積電上季法說會今年資本支出520億至560億美元不變，未受到AI熱潮影響，預估本次法說會不會透露明年資本支出，將以今年執行進度與中長期產能規畫為主。而經濟部投資審議會於2日通過台積電以200億美元增資美國子公司台積電擴大對美投資匯200億美元，為6年來最多。台積電董事長魏哲家日前在股東會被問及相關議題時，僅低調表示先前買下第二塊土地，未進一步透露具體擴廠計畫；本次法說會是否出現新布局，成為關注重點。而在技術與競爭力層面，台積電先前在技術論壇釋出，正推進A16、A12與2奈米系列產品，包括N2、N2P、N2X與N2U；依據現有客戶設計訂單，N2產品採用率已較N5同期成長4倍，顯示AI與高效能運算產品正在快速導入2奈米節點。面對三星與英特爾等競爭對手搶食，台積電在CoWoS供不應求的先進封裝外溢效應。外資普遍認為，即便三星、英特爾意圖瓜分市場，且CoWoS先進封裝產能目前仍供不應求，但台積電憑藉龐大的製造規模、領先的良率與建置速度，長線的統治地位依然穩固。另一方面，受到颱風巴威影響，原定10日揭曉的6月營收順延至明（13）日公布。回顧今年前5月表現，台積電累計營收已達1兆9618.04億元，較去年同期大幅增長30%，寫下歷史新高。根據台積電先前釋出的第二季財測，若以1美元兌換新台幣31.7元為基礎，單季合併營收預期落在390億至402億美元之間。市場推估，6月營收只要穩健開出，即可輕鬆達陣財測標竿。法說會當天是否會進一步調升全年營收成長目標，將成為引領台股後市的關鍵指標。