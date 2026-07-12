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▲外埔區水美里溪底路受巴威颱風豪雨影響發生邊坡土石滑落，區公所已設置警戒範圍(圖／民政局提供2026.7.12)

巴威颱風挾帶強風豪雨襲台，台中市傳出163件路樹倒塌、住宅積水及外坡土石滑落等災情。台中市政府第一時間啟動應變機制，民政局長吳世瑋今(12)日表示，各區公所已動員逾500人全力投入災後復原，全面清理公共空間與社區環境，目前多數區域已陸續恢復市容與通行安全。根據民政局統計，此次颱風期間，台中市北屯區、豐原區及梧棲區共計有6戶住宅發生積水情形。區公所第一時間即派員前往勘災慰問，並協助排除積水，在雨勢趨緩後均已完成退水，未再擴大災情。相關區公所也將於下週邀集水利局、建設局、環保局等權責單位辦理現場會勘，研議改善措施，期盼透過強化排水功能，提升社區防災韌性，維護市民居住安全。在交通與公共安全方面，強風吹襲導致台中市區內共發生163件路樹倒塌。各區公所隨即投入人力協助排除倒伏樹木及大型斷枝，優先恢復道路通行安全，避免影響民眾交通。後續將依權責分工，由區公所管理範圍辦理樹穴補植，非區公所維護範圍則立即通報相關權責機關接續辦理，儘速恢復城市景觀。此外，受豪雨沖刷影響，外埔區水美里溪底路（自三清總道院往忘憂谷方向約800公尺處）發生上邊坡土石滑落災情。外埔區公所已完成現場勘查，並於部分車道設置安全警戒範圍。市府特別提醒用路人行經該路段時務必減速慢行，避開警戒區域以策安全；區公所也將持續監測邊坡狀況，必要時配合權責單位辦理後續搶修作業。吳世瑋指出，今各區公所持續動員公所同仁、里長、志工及工班，全面清理公共空間並同步巡查設施受損情形，目前多數區域已陸續恢復正常。他由衷感謝第一線人員迅速投入，透過市府、區公所與地方基層通力合作，加快環境清理進度。民政局最後提醒，颱風過後山區及坡地仍可能因土壤含水量高而有落石、土石滑落或樹木傾倒風險，民眾前往山區或戶外活動時務必提高警覺。如發現道路受阻、樹木倒伏或其他災損情形，可立即向所在地區公所或撥打1999市民專線通報，市府將立即派員處理，共同守護市民生命財產安全。