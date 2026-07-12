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▲巴威颱風雖然遠離，但在西南風環境下，中南部仍有不定時降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，今（12）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。◾影響時間：12日下午至12日晚上◾大雨：宜蘭縣山區、花蓮縣山區近期天氣方面，氣象署預報員張承傳指出，周一、周二南方水氣北移，南台灣、台東整天不定時短暫陣雨或雷雨，苗栗以北、宜蘭、花蓮會有午後雷陣雨，其中北台灣要注意「局部大雨、短延時豪雨」，周一東南部、恆春也有較大雨勢。周三至周六（7月15日至7月18日），南台灣維持整天有不定時短暫陣雨的天氣，其他地區多雲、午後有雷陣雨，雖然水氣有所減少，但西半部仍要注意局部大雨的發生機率。張承傳提醒，周一、周二在西南部、東半部沿海適逢「年度大潮」，低窪地區須留意積淹水情形。