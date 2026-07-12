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2026年世界盃8強戰，英格蘭歷經延長賽以2：1力退挪威，成功挺進4強，不過場上激戰之餘，看台卻爆發意外衝突。根據現場畫面顯示，數名阿根廷球迷竟與英格蘭球迷在觀眾席發生激烈口角，隨後演變成推擠、拉扯甚至互毆，所幸現場保全第一時間介入，才未讓衝突進一步擴大。許多人看到影片傻眼直呼：「阿根廷那時候都還不知道會不會晉級⋯⋯」這起衝突發生在英格蘭與挪威的對決途中，名激進的阿根廷球迷與英格蘭球迷在觀賽過程中疑似言語互嗆，隨後理智線斷裂。雙方不僅互相推搡、拉扯衣服，甚至直接揮拳互毆。突如其來的看台大亂鬥讓周圍球迷嚇得紛紛閃避，所幸現場保全反應迅速，第一時間強力介入將衝突雙方拉開並控制住現場，才避免事態進一步擴大演變成群體暴動。值得一提的是，這起衝突並非發生在英格蘭與阿根廷交手時，而是在英格蘭對挪威的8強賽期間。當時阿根廷甚至尚未踢完對瑞士的8強戰，還未確定能否晉級4強，卻已有雙方球迷提前擦出火藥味。因此也有球迷在社群媒體上直呼：「阿根廷那時候都還不知道會不會晉級⋯⋯」、「打太早了吧」英格蘭與阿根廷之間向來擁有世界足壇最具代表性的宿敵關係之一，雙方在世界盃留下無數經典對決。1986年世界盃，馬拉度納（Diego Maradona）以著名的「上帝之手」與「世紀進球」淘汰英格蘭；1998年世界盃則上演貝克漢（David Beckham）遭西蒙尼（Diego Simeone）激怒後染紅退場的經典戲碼，兩國球迷多年來始終充滿濃厚敵意。近幾屆世界盃，英阿兩隊始終還沒能在淘汰賽碰頭。2022年卡達世界盃，阿根廷一路奪下冠軍，英格蘭則止步8強，雙方擦身而過。而本屆世界盃，英格蘭先是在延長賽靠著貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度，以2：1逆轉挪威晉級；另一場8強賽，阿根廷則歷經延長賽擊敗瑞士，同樣搶下4強門票。隨著兩隊雙雙過關，世界盃4強也將再次上演睽違多年的「英阿大戰」。從歷史恩怨、世界盃經典回憶，到場外球迷提前爆發衝突，都讓這場即將登場的準決賽提前瀰漫濃厚火藥味，也勢必成為本屆世界盃最受矚目的焦點戰役之一。