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▲「最美英文老師」Peggy為近年人氣頗高的跨界創作者與雙語主持人。（圖／Peggy Chen IG＠peggyfoshow）

隋棠在辦桌節目《請世界吃桌》因為執意想固定擔任後場工作、拒絕跟千千更換職位及開會時看似表情不耐等行徑，遭到觀眾批評，認為她雖然外語能力好，但強勢的性個不適合執行團隊任務，許多網友便力推有「最美英文老師」美譽的雙語主持人Peggy取代隋棠的位置，「外語台語都很厲害，一定也很好相處！」有網友在社群平台發文，討論《請世界吃桌》誰能取代隋棠的位置，原PO點名網紅主持人Peggy，「千千搭配Peggy，整個節目質感肯定大大加分！」該篇貼文發布不到半天，累計30多萬觀看次數、超過4000人按讚。不少網友表示：「挺」、「Peggy讚讚，外語台語都很厲害，一定也很好相處，看Joeman最新影片，行程一再異動也沒有變臉」、「Peggy真的親切感、形象都大勝啊」、「Peggy贏太多太多了」、「非常認同，我不討厭隋棠，但感覺她不太適合這類型節目...」、「而且Peggy好正」、「Peggy外型內在都大贏」、「Peggy棒棒！感覺還可以多加台語教學在節目中！」除了Peggy被力薦，還有網友認為八點檔女神吳婉君、台裔美籍女星Janet（謝怡芬）也都很適合。「最美英文老師」Peggy（本名黃沛祺）為近年人氣頗高的跨界創作者與雙語主持人，她曾經是一名英語家教老師，因為流利口條、深邃五官與高顏值在網路上漸漸受到關注，Peggy後來跨足演藝圈，擔任過節目《小姐不熙娣》的固定班底，現在主要經營個人YouTube與Podcast頻道「Peggy Fo Show」。