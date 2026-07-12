2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）最終4強在今（12）日全數出爐，分別是法國、阿根廷、西班牙以及英格蘭。有趣的是，這是世界盃史上，首次4強皆是FIFA世界排名前4名的組合，韓媒《Footballist》指出，這完全在FIFA的意料之中，在編排賽程時，就極力讓這4隊在前期盡量避免碰到彼此，FIFA也能將梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、凱恩（Harry Kane）以及亞馬爾（Lamine Yamal）的「球星效應」發揮到最極致。
世界盃4強全數出爐 首次全由FIFA前4名包辦
法國在8強賽靠著姆巴佩、登貝萊連續進球，以2：0擊退摩洛哥。西班牙則是在與比利時陷入苦戰後，憑藉著梅里諾（Mikel Merino）在下半場尾聲的絕殺進球，以2：1險勝過關。英格蘭與挪威一路激戰至延長賽，最終以2：1險勝，陣中球星貝林漢姆（Jude Bellingham）包辦了球隊的全部2顆進球。阿根廷方面，儘管瑞士有1人被紅牌驅逐出場，但阿根廷的攻勢依舊顯得有些沉悶，所幸在經歷延長賽的鏖戰後，仍以3：1拿下勝利，成為最後一支晉級4強的隊伍。
隨著這個結果出爐，FIFA世界排名第1到第4名的4支球隊，成功在世界盃4強完成大會師，這也創下了世界盃歷史上的首次紀錄。 這是歷史上第一次4強陣容完全如同賽前預期，且沒有任何一隻黑馬或跌破眼鏡的球隊能一路殺上來的案例。在世界盃開打前、官方最後一次於6月公布的世界排名中，法國高居第1、阿根廷第2、西班牙第3、英格蘭則位居第4。
最終4強劇本按照FIFA藍圖走 韓媒：「球星效應將發揮到極致」
據韓媒《Footballist》報導，這完全在FIFA的意料之中，FIFA在編排本屆世界盃淘汰賽時，就極力讓「Big 4」在前期盡量避開彼此，只要這4隊都能順利以小組榜首之姿晉級，在挺進4強前就絕對不會互相碰撞。最終，正如主辦方的設想，H組第1的西班牙、I組第1的法國、J組第1的阿根廷，以及L組第1的英格蘭，全部都奪下了小組龍頭，因而在殺進4強前完全沒有互咬。
結果就是，不論是梅西、姆巴佩、凱恩還是亞馬爾，沒有任何一位超級巨星提早淘汰，FIFA得以在整個賽事期間將這些人的球星效應利用到最極致。
《Footballist》認為，這4隊的晉級之路也稱不上多麼艱苦，真要稱得上是「強強對決」的比賽，大概也就只有法國在8強對陣摩洛哥、以及西班牙在16強對決葡萄牙這2場賽事。其他特別棘手的傳統強權如德國、巴西、荷蘭等，在與這4巨頭碰頭之前，就已經提前被淘汰出局了。
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法國在8強賽靠著姆巴佩、登貝萊連續進球，以2：0擊退摩洛哥。西班牙則是在與比利時陷入苦戰後，憑藉著梅里諾（Mikel Merino）在下半場尾聲的絕殺進球，以2：1險勝過關。英格蘭與挪威一路激戰至延長賽，最終以2：1險勝，陣中球星貝林漢姆（Jude Bellingham）包辦了球隊的全部2顆進球。阿根廷方面，儘管瑞士有1人被紅牌驅逐出場，但阿根廷的攻勢依舊顯得有些沉悶，所幸在經歷延長賽的鏖戰後，仍以3：1拿下勝利，成為最後一支晉級4強的隊伍。
隨著這個結果出爐，FIFA世界排名第1到第4名的4支球隊，成功在世界盃4強完成大會師，這也創下了世界盃歷史上的首次紀錄。 這是歷史上第一次4強陣容完全如同賽前預期，且沒有任何一隻黑馬或跌破眼鏡的球隊能一路殺上來的案例。在世界盃開打前、官方最後一次於6月公布的世界排名中，法國高居第1、阿根廷第2、西班牙第3、英格蘭則位居第4。
最終4強劇本按照FIFA藍圖走 韓媒：「球星效應將發揮到極致」
據韓媒《Footballist》報導，這完全在FIFA的意料之中，FIFA在編排本屆世界盃淘汰賽時，就極力讓「Big 4」在前期盡量避開彼此，只要這4隊都能順利以小組榜首之姿晉級，在挺進4強前就絕對不會互相碰撞。最終，正如主辦方的設想，H組第1的西班牙、I組第1的法國、J組第1的阿根廷，以及L組第1的英格蘭，全部都奪下了小組龍頭，因而在殺進4強前完全沒有互咬。
結果就是，不論是梅西、姆巴佩、凱恩還是亞馬爾，沒有任何一位超級巨星提早淘汰，FIFA得以在整個賽事期間將這些人的球星效應利用到最極致。
《Footballist》認為，這4隊的晉級之路也稱不上多麼艱苦，真要稱得上是「強強對決」的比賽，大概也就只有法國在8強對陣摩洛哥、以及西班牙在16強對決葡萄牙這2場賽事。其他特別棘手的傳統強權如德國、巴西、荷蘭等，在與這4巨頭碰頭之前，就已經提前被淘汰出局了。
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