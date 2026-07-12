稍早X上也流傳他參與世界盃期間的影片，只見隊友在更衣室

慶祝，但他卻神情凝重獨自坐在椅子上，另有一個受訪片段，為南非淘汰當日，成為亞當斯生前最後公開受訪身影，讓球迷感嘆道，「早就不對勁了」、「表情很奇怪、一直往天空看」、「難道隊友都沒有發現嗎？」、「回頭來看實在太心碎了」

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「直到賽後我們才知道，他那天是帶著剛剛失去祖母的巨大悲痛踏上球場的。這展現他遠超年齡的堅韌意志與職業精神。」

國際足壇昨傳來令人心碎的噩耗，剛隨南非國家隊踢完世界盃的中場新星亞當斯（Jayden Adams），7月11日清晨被發現疑似自殺身亡，年僅25歲生命就戛然而止，據傳他近年飽受憂鬱症困擾，年僅25歲的亞當斯剛隨南非國家隊踢完世界盃，7月11日清晨就被發現在開普敦Schotsche Kloof一處住宅上吊自殺，隨後南非體育、藝術與文化部部長格頓·麥肯齊（Gayton McKenzie）也證實這項消息，並悲痛表示：「南非足球失去了一位最耀眼的天才，舉國上下正與他的家人、隊友以及千百萬名球迷一同哀悼。」國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）也發表聲明表達深切慰問。隨著死訊曝光，球迷紛紛翻出亞當斯幾週前在世界盃期間的比賽畫面。在社群平台廣泛流傳的影片中，一段拍下他坐在替補席上，神情顯得格外嚴肅且心事重重；另一段則是南非歷史性從小組賽晉級、全隊在更衣室瘋狂唱歌跳舞慶祝時，他卻獨自坐在一旁的長椅角落，並未加入隊友的狂歡。另一部影片則是淘汰後，亞當斯離場前接受非洲媒體專訪，竟成為他生前最後公開受訪畫面。這些畫面在當時曾被部分網友誤解為「不合群」或「心情不佳」，但如今隨著更多內幕揭開，這段故事格外令人心碎。南非體育部長麥肯齊透露，在世界盃小組賽第二場對陣捷克的前一天，亞當斯接獲72歲祖母瑪麗安娜（Marianna Adams）不幸過世的噩耗。然而，這位年輕的中場球員為了國家的榮譽，毅然選擇留在北美賽場繼續奮戰。「我記得當天在亞特蘭大看比賽時，注意到亞當斯被換下場、坐在替補席上時顯得異常安靜。」麥肯齊回憶道：目前西開普省警方已正式展開案件調查，官方強調，現階段沒有任何證據顯示這些社群影片或網路流傳的猜測，如食物中毒或心理健康問題，與亞當斯的死因有關，並呼籲大眾與媒體保持克制，停止無根據的揣測。亞當斯出生於開普敦的貧困地區克魯特斯維爾（Cloetesville），靠著足球天賦進入斯泰倫博斯足球俱樂部（Stellenbosch FC）青訓營，於2020年8月成為該俱樂部歷史上第一位簽下職業合約的青訓畢業生。他總共為該隊效力139場比賽，並率隊捧起2023年Carling Knockout盃賽冠軍。2025年1月，他以高達180萬歐元的市場估值，轉會至南非超級聯賽頂級豪門馬梅洛迪日落隊。在過去的一年半裡，他迎來職業生涯巔峰，不僅幫助球隊蟬聯南非超級聯賽冠軍，更在2026年5月非洲冠軍聯賽（CAF Champions League）決賽中擊敗摩洛哥球隊AS FAR，捧起非洲俱樂部的最高榮譽。在2026年世界盃中，亞當斯在小組賽3場比賽全部登場，成功幫助南非隊隊史首次殺入世界盃32強淘汰賽。雖然球隊最終在32強淘汰賽中，0：1惜敗東道主加拿大，但亞當斯與隊友們已經為南非足球寫下歷史新頁。這位被譽為南非「中場魔術師」的25歲新星，原本已被視為南非足球未來10年核心，甚至在世界盃前已吸引多家歐洲俱樂部的青睞，然而這一切卻都在這個週末戛然而止，留給全球球迷無限的遺憾。