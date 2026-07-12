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時尚大便鞋高度18公分有玄機

大便有正確姿勢！大腸直腸外科醫師教你怎麼坐

許多民眾飽受便祕困擾，每天在馬桶上硬擠既耗時又有風險，美國一家主打腸道健康的品牌推出了一款限量版的「時尚大便鞋」，幫助民眾使用正確姿勢排便，能感受到前所未有的順暢，引發議論。根據紐約郵報報導，美國一家主打腸道健康的品牌「Let Loose」推出了一款限量版新鞋，做為傳統馬桶腳踏凳的替代品，並宣稱這雙鞋能讓排便體驗更加順暢。Let Loose 的創辦人兼執行長格蘭茲（Alexandra Houx Grounds）在 Instagram 的產品發表影片中自信地宣告，「它們即將改變世界排便的方式」；這雙售價 69 美元（約新台幣 2,200 元）的「大便鞋」，目的在成為比傳統馬桶腳踏墊更時尚的替代方案。外觀採用復古風設計，讓人聯想到厚底涼鞋。不過，這雙鞋不是用來上街走秀的。它擁有 7 英吋（約 18 公分）的鞋底高度，設計目的是為了在如廁時將膝蓋抬高，使身體呈現類似蹲姿的狀態，該公司表示，這有助於「促進腸胃蠕動」。格蘭茲坦言，「當你坐在馬桶上時，那其實並不是人類天生該用來排便的姿勢，在過去，我們都是用蹲的，「蹲姿可以讓你的膝蓋抬高 7 英吋，讓你的大腸真正『解開打結』，好讓便便順利通過。」她提到，直挺挺地坐在馬桶上，會讓直腸周圍的肌肉處於部分緊繃（打結）的狀態，從而在排便時產生較大的阻力。然而，當你將膝蓋抬高至超過臀部的位置，並將身體前傾、呈現類似蹲姿時，有助於放鬆直腸周圍呈環狀的「恥骨直腸肌」，進而減少阻力，讓排便更順暢。Let Loose 表示，這款正在申請專利的新產品提供大、小兩種尺寸，能幫助使用者減少在馬桶上用力過猛或坐在馬桶的時間。大腸直腸外科醫師陳威智曾在粉專發文分享日本消化內科名醫大竹真一郎於節目上所提倡的最佳排便坐姿。陳威智提到，最佳坐姿為「馬桶前置板凳＋大腿和身體呈35度」。研究顯示，在這樣的角度下，可達到恥骨直腸肌放鬆、腹肌被加壓的雙重效果，讓腸道與肛門處於最能輕鬆排便的狀態。如果當下沒有小板凳該怎麼辦？陳威智表示，只要踮起腳尖，將背部打直向前傾，即使沒有小板凳也能達到相同效果。若家中有年長長輩，建議可透過抱抱枕的方式，以利往前傾壓住腹部，能讓身體更加穩定、也更安全。