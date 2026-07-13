小孟老師分析今（13）日12星座運勢，牡羊座在財運方面投資雙雙獲利，金牛座利息穩穩進帳，射手座則要當心恐有小額漏財；工作方面，雙子座當心小人暗算，處女座如果有合作案將水到渠成。
牡羊座：
工作：一切游刃有餘
感情：追求桃花不斷
財運：投資雙雙獲利
牡羊幸運色:水藍色
貴人:魔羯
小人:水瓶
金牛座：
工作：主動匯報過錯
感情：可多出遊散心
財運：利息穩穩進帳
金牛幸運色:星空色
貴人:獅子
小人:雙子
雙子座：
工作：提防小人暗算
感情：頓悟雙方問題
財運：留意重複花費
雙子幸運色:桃木色
貴人:處女
小人:雙魚
巨蟹座：
工作：順利解決難題
感情：互動進展增溫
財運：打聽更多資訊
巨蟹幸運色:銀白色
貴人:雙子
小人:牡羊
獅子座：
工作：更加親力親為
感情：無視挑撥離間
財運：學習開源節流
獅子幸運色:茶綠色
貴人:水瓶
小人:巨蟹
處女座：
工作：合作水到渠成
感情：放下心中缺憾
財運：過剩資訊反亂
處女幸運色:碧綠色
貴人:巨蟹
小人:獅子
天秤座：
工作：有望化敵為友
感情：彼此認真對待
財運：借貸不傷和氣
天秤幸運色:咖啡色
貴人:金牛
小人:處女
天蠍座：
工作：項目圓滿順利
感情：感情幸福美滿
財運：人脈就是錢脈
天蠍幸運色:西瓜紅
貴人:射手
小人:魔羯
射手座：
工作：避免談論八卦
感情：相信自身直覺
財運：恐有小額漏財
射手幸運色:奶茶色
貴人:天秤
小人:天蠍
魔羯座：
工作：維持工作狀態
感情：參考家人想法
財運：分析自身優勢
魔羯幸運色:深藍色
貴人:天蠍
小人:射手
水瓶座：
工作：聽取同伴建議
感情：安撫對方情緒
財運：得財還需培福
水瓶幸運色:淡金色
貴人:雙魚
小人:金牛
雙魚座：
工作：拓展全新企劃
感情：避免廢話連篇
財運：不再盲目投資
雙魚幸運色:藕粉色
貴人:牡羊
小人:天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：一切游刃有餘
感情：追求桃花不斷
財運：投資雙雙獲利
牡羊幸運色:水藍色
貴人:魔羯
小人:水瓶
金牛座：
工作：主動匯報過錯
感情：可多出遊散心
財運：利息穩穩進帳
金牛幸運色:星空色
貴人:獅子
小人:雙子
雙子座：
工作：提防小人暗算
感情：頓悟雙方問題
財運：留意重複花費
雙子幸運色:桃木色
貴人:處女
小人:雙魚
巨蟹座：
工作：順利解決難題
感情：互動進展增溫
財運：打聽更多資訊
巨蟹幸運色:銀白色
貴人:雙子
小人:牡羊
獅子座：
工作：更加親力親為
感情：無視挑撥離間
財運：學習開源節流
獅子幸運色:茶綠色
貴人:水瓶
小人:巨蟹
處女座：
工作：合作水到渠成
感情：放下心中缺憾
財運：過剩資訊反亂
處女幸運色:碧綠色
貴人:巨蟹
小人:獅子
天秤座：
工作：有望化敵為友
感情：彼此認真對待
財運：借貸不傷和氣
天秤幸運色:咖啡色
貴人:金牛
小人:處女
天蠍座：
工作：項目圓滿順利
感情：感情幸福美滿
財運：人脈就是錢脈
天蠍幸運色:西瓜紅
貴人:射手
小人:魔羯
射手座：
工作：避免談論八卦
感情：相信自身直覺
財運：恐有小額漏財
射手幸運色:奶茶色
貴人:天秤
小人:天蠍
魔羯座：
工作：維持工作狀態
感情：參考家人想法
財運：分析自身優勢
魔羯幸運色:深藍色
貴人:天蠍
小人:射手
水瓶座：
工作：聽取同伴建議
感情：安撫對方情緒
財運：得財還需培福
水瓶幸運色:淡金色
貴人:雙魚
小人:金牛
雙魚座：
工作：拓展全新企劃
感情：避免廢話連篇
財運：不再盲目投資
雙魚幸運色:藕粉色
貴人:牡羊
小人:天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。