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小孟老師分析今（13）日12星座運勢，牡羊座在財運方面投資雙雙獲利，金牛座利息穩穩進帳，射手座則要當心恐有小額漏財；工作方面，雙子座當心小人暗算，處女座如果有合作案將水到渠成。工作：一切游刃有餘感情：追求桃花不斷財運：投資雙雙獲利牡羊幸運色:水藍色貴人:魔羯小人:水瓶工作：主動匯報過錯感情：可多出遊散心財運：利息穩穩進帳金牛幸運色:星空色貴人:獅子小人:雙子工作：提防小人暗算感情：頓悟雙方問題財運：留意重複花費雙子幸運色:桃木色貴人:處女小人:雙魚工作：順利解決難題感情：互動進展增溫財運：打聽更多資訊巨蟹幸運色:銀白色貴人:雙子小人:牡羊工作：更加親力親為感情：無視挑撥離間財運：學習開源節流獅子幸運色:茶綠色貴人:水瓶小人:巨蟹工作：合作水到渠成感情：放下心中缺憾財運：過剩資訊反亂處女幸運色:碧綠色貴人:巨蟹小人:獅子工作：有望化敵為友感情：彼此認真對待財運：借貸不傷和氣天秤幸運色:咖啡色貴人:金牛小人:處女工作：項目圓滿順利感情：感情幸福美滿財運：人脈就是錢脈天蠍幸運色:西瓜紅貴人:射手小人:魔羯工作：避免談論八卦感情：相信自身直覺財運：恐有小額漏財射手幸運色:奶茶色貴人:天秤小人:天蠍工作：維持工作狀態感情：參考家人想法財運：分析自身優勢魔羯幸運色:深藍色貴人:天蠍小人:射手工作：聽取同伴建議感情：安撫對方情緒財運：得財還需培福水瓶幸運色:淡金色貴人:雙魚小人:金牛工作：拓展全新企劃感情：避免廢話連篇財運：不再盲目投資雙魚幸運色:藕粉色貴人:牡羊小人:天秤