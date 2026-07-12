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▲內湖高溫飆39度，下午溫度曲線越爬越高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

經過巴威颱風的風雨洗禮後，夏季高溫環境又要回歸，不過今（12）日似乎異常的熱，台北內湖在下午3點30分竟然出現39.4度的極端高溫，對此中央氣象署預報員張承傳表示，雙北今天的高溫主要是受到「西南風沉降」影響，未來幾天持續會有類似狀況。突如其來的高溫不僅讓民眾滿頭問號，前中央氣象局局長鄭明典也發文指出，「內湖高溫39度！下午出現這樣的高溫，濕度又沒有特別低，我會先存疑，但是整個溫度曲線看起來沒特別奇怪」，網友也紛紛留言「剛剛從大直回來，沒有烈日艷陽，但體感確實蠻悶熱的」、「剛從台北到新竹，風吹起來全是熱的」。氣象署預報員張承傳則提及，台灣今天處於颱風通過後的「西南風」環境，對中部以北地區來說，都是處於背風面，風勢過山後沉降加溫，導致體感較悶，風吹起來也比較熱，提醒民眾，西南風的環境在本周都會維持，白天務必注意高溫，午後要防範雷陣雨。張承傳也說明，尤其大台北地區是盆地，更容易受到沉降作用影響，新北三峽也有38.4度、新北樹林37度；至於內湖測得的39.4度，除了環境因素外，推測和「測站溫度計放在屋頂上，且周遭都是水泥地」有關，陽光照射後測得的溫度會略微提升。