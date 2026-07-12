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「十字軍團」瑞士今（12）日在2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）8強淘汰賽以1：3不敵阿根廷，與4強擦肩而過。此役最大爭議莫過於下半場第72分鐘，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）在經過VAR的審視後，被判定假摔，累計2張黃牌遭到驅逐出場，也成為比賽轉捩點。賽後瑞士球星弗羅伊勒（Remo Freuler）、阿肯基（Manuel Akanji）對此判決怒不可遏，更直言此役每個判罰，全部都對阿根廷有利，「我實在無法理解在那個情況下，VAR為什麼要介入干預。FIFA必須向我做出解釋。」瑞士雖然在上半場第10分鐘就因麥克利斯特（Alexis Mac Allister）的進球而陷入落後，但憑藉恩多耶在下半場第67分鐘的關鍵進球，瑞士硬是將比賽拖入了延長賽。然而，在下半場第72分鐘，瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）在經過VAR的審視後，被判定假摔，累計2張黃牌遭到驅逐出場。陷入人數劣勢的瑞士隊最終在延長賽接連掉落2球，以1：3不敵阿根廷。據瑞士媒體《Blue News》報導，瑞士中場弗羅伊勒在賽後受訪時，完全無法掩飾內心的怒火，並憤怒表示，「我們付出了所有的熱情和靈魂在拚搶。在恩多耶退場發生之前，我們甚至完全掌控了比賽局勢。但那次退場把一切都給毀了。我實在無法理解在那個情況下，VAR為什麼要介入干預。FIFA必須向我做出解釋。」弗羅伊勒接著吐露了輸球的苦澀與不甘，「以這種方式輸掉比賽真的讓人感到無比痛苦。我們原本渴望踢出締造隊史紀錄的偉大比賽，事實上我們也確實做到了。但我們渴望得到更多。正因為我們親眼看到奪勝的機會就在眼前，這讓結果變得更難以接受。」除了弗羅伊勒，瑞士的防線核心大將阿肯基同樣怒不可遏，「我平時不是一個會在賽後議論裁判的球員。」但他隨即批評，「但今天，球場上的每一個微小判罰，全部都被吹得對阿根廷極其有利。事情已經發生了，我們已經無法改變這個結果。」