巴威颱風帶來的風雨不僅重創苗栗縣多處山區道路坍方、路基掏空，連正值採收期的農作物紅棗也出現大裂果、落果，造成農民損失慘重。苗栗縣長鍾東錦今（12）日下午也火速趕往公館鄉視察，並感謝農業部的幫忙，目前受害狀況已達補助標準，同時也請農業處與議會商量、研議補助農民採果工錢，以免裂果清除不乾淨引來果實蠅造成更大災損。
紅棗正值採收期 遇颱風裂果多
苗栗縣種植紅棗面積達100公頃，其中公館佔8成以上、約84公頃，還有銅鑼鄉9公頃及卓蘭鎮5公頃，年產量約3.13億元，而7月為紅棗產期，目前採收進度約10%，但受到巴威颱風挾帶豪雨導致紅棗出現嚴重棗裂及落果情形。
公館鄉農會理事長徐集明表示，公館紅棗產量約50公噸，已變紅、慢慢成熟但這兩天的豪雨造成5成以上出現裂果，無法銷售食用更不能曬乾製成紅棗乾，因此希望中央、地方協助，減少農民的損失。
鍾東錦急赴公館視察 紅棗受損狀況已達災害補助標準
鍾東錦強調，每一棵紅棗樹可以看到出現70到80%的裂果，已達災害補助的標準，按中央規定可補助8萬元。但為協助農民清理落果、裂果，將請農業處研議補助農民採果工錢，盡速將落果處理完畢以免在果園孳生果實蠅，招來更大災損。
除了紅棗受影響，南庄、泰安的甜柿也因為道路中斷，讓鍾東錦無法在第一時間前往視察，盼中央與縣府繼續努力合作，盡可能給予多一點的補償，讓農民的損失盡量減少。
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苗栗縣種植紅棗面積達100公頃，其中公館佔8成以上、約84公頃，還有銅鑼鄉9公頃及卓蘭鎮5公頃，年產量約3.13億元，而7月為紅棗產期，目前採收進度約10%，但受到巴威颱風挾帶豪雨導致紅棗出現嚴重棗裂及落果情形。
公館鄉農會理事長徐集明表示，公館紅棗產量約50公噸，已變紅、慢慢成熟但這兩天的豪雨造成5成以上出現裂果，無法銷售食用更不能曬乾製成紅棗乾，因此希望中央、地方協助，減少農民的損失。
鍾東錦急赴公館視察 紅棗受損狀況已達災害補助標準
鍾東錦強調，每一棵紅棗樹可以看到出現70到80%的裂果，已達災害補助的標準，按中央規定可補助8萬元。但為協助農民清理落果、裂果，將請農業處研議補助農民採果工錢，盡速將落果處理完畢以免在果園孳生果實蠅，招來更大災損。
除了紅棗受影響，南庄、泰安的甜柿也因為道路中斷，讓鍾東錦無法在第一時間前往視察，盼中央與縣府繼續努力合作，盡可能給予多一點的補償，讓農民的損失盡量減少。
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