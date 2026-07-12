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紅棗正值採收期 遇颱風裂果多

鍾東錦急赴公館視察 紅棗受損狀況已達災害補助標準

▲苗栗縣長鍾東錦今（12）日與立委邱鎮軍、農糧署北區分署林傳琦以及各級民意代表到公館鄉關心紅棗裂果狀況。（圖／苗栗縣政府提供）

巴威颱風帶來的風雨不僅重創苗栗縣多處山區道路坍方、路基掏空，連正值採收期的農作物紅棗也出現大裂果、落果，造成農民損失慘重。苗栗縣長鍾東錦今（12）日下午也火速趕往公館鄉視察，並感謝農業部的幫忙，目前受害狀況已達補助標準，同時也請農業處與議會商量、研議補助農民採果工錢，以免裂果清除不乾淨引來果實蠅造成更大災損。苗栗縣種植紅棗面積達100公頃，其中公館佔8成以上、約84公頃，還有銅鑼鄉9公頃及卓蘭鎮5公頃，年產量約3.13億元，而7月為紅棗產期，目前採收進度約10%，但受到巴威颱風挾帶豪雨導致紅棗出現嚴重棗裂及落果情形。公館鄉農會理事長徐集明表示，公館紅棗產量約50公噸，已變紅、慢慢成熟但這兩天的豪雨造成5成以上出現裂果，無法銷售食用更不能曬乾製成紅棗乾，因此希望中央、地方協助，減少農民的損失。鍾東錦強調，每一棵紅棗樹可以看到出現70到80%的裂果，已達災害補助的標準，按中央規定可補助8萬元。但為協助農民清理落果、裂果，將請農業處研議補助農民採果工錢，盡速將落果處理完畢以免在果園孳生果實蠅，招來更大災損。除了紅棗受影響，南庄、泰安的甜柿也因為道路中斷，讓鍾東錦無法在第一時間前往視察，盼中央與縣府繼續努力合作，盡可能給予多一點的補償，讓農民的損失盡量減少。