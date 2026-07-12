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「喜劇之王」周星馳睽違多年推出自編自導新作《功夫女足》，被視為經典電影《少林足球》相隔25年的精神續作。電影在中國上映短短2天，票房便突破3億元人民幣（約新台幣14億元），氣勢驚人。不過，口碑卻呈現兩極化，中國知名主持人林海更在觀影後直言「好難看」，一句話掀起大批網友論戰。《功夫女足》陣容超級豪華，由周星馳自編、自導，集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演，劉嘉玲、日本男星佐藤健特別演出，被不少影迷視為《少林足球》的延伸之作。電影上映首日便突破2億元人民幣票房，短短2天累積突破3億元人民幣（約新台幣14億元），吸引超過300萬人次進場觀影，票房表現相當亮眼。不過高票房並未代表一致好評。東方衛視主持人林海11日在微博曬出電影票根，發文寫下：「星爺，不欠你了。好難看。」隨後又在留言區補充，認為電影「梗是老的，演員是過火的，劇本是脆弱的」，引發外界熱議。事實上，周星馳過去接受訪問時，就曾回應過「欠星爺一張電影票」的說法。他當時表示：「其實沒有人欠過我任何電影票。」反而認為是自己欠觀眾更多，希望未來能拍出更好的作品回饋影迷，也因此這段舊訪談近日再度被網友翻出討論。