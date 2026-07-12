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巴西在2026年美加墨世界盃16強爆冷不敵挪威，提前結束本屆賽事，陣中球星內馬爾（Neymar）賽後淚灑球場，並宣布退出巴西國家隊，讓不少球迷相當不捨。不過世界盃之旅告一段落後，內馬爾並未立刻消失在鎂光燈前，近日他被證實現身美國拉斯維加斯，報名參加世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）高額賽事，從足球場轉戰牌桌，再度成為話題焦點，也讓球迷直呼：「內馬爾演技很適合『』」。根據賽事官方消息，內馬爾報名的是買入金額1萬美元的「No-Limit Hold'em 6ix-Max」賽事，也就是無限注德州撲克比賽，每桌最多6名玩家。這類賽事不只考驗牌技，也相當講究心理戰、判斷力與臨場膽識，對一向充滿表演張力與話題性的內馬爾來說，確實很有畫面感。內馬爾這次參賽時間點也格外引人注意。巴西日前在世界盃16強面對挪威，最終爆冷出局，內馬爾雖然在補時階段靠12碼罰球攻進巴西唯一進球，但仍無法改變球隊遭淘汰的命運。賽後他情緒激動落淚，隨後宣布告別巴西國家隊，為自己的國際賽生涯畫下句點。從世界盃淘汰的眼淚，到拉斯維加斯撲克桌前的冷靜出牌，內馬爾短短幾天內的人生轉場，也讓不少球迷開玩笑表示，內馬爾過去在球場上就以誇張肢體動作和戲劇性反應聞名，如今改戰撲克牌桌，「演技很適合」，笑稱他或許可以靠表情管理騙過對手。不過玩笑歸玩笑，內馬爾對撲克其實並非一時興起。過去他就曾多次展現對德州撲克的興趣，也參與過相關活動。撲克對他而言不只是休閒娛樂，更像是足球之外另一個競技場。足球場上需要突破、防守閱讀與瞬間決策；牌桌上則要觀察對手、控制情緒，並在關鍵時刻做出下注判斷。值得注意的是，內馬爾的假期並不算太長。巴西聯賽即將重新開踢，桑托斯（Santos）接下來將在客場面對博塔弗戈（Botafogo）。外媒指出，桑托斯給了34歲的內馬爾額外幾天休假，讓他在經歷世界盃出局與國家隊告別後稍作調整。