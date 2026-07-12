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民眾黨創黨主席柯文哲近來為民眾黨年底是否泡沫化議題與綠委林俊憲隔空交火，對此柯文哲酸林俊憲講話都要倒過來看，因為他不友善。林俊憲今（12）日表示，有時候忠言逆耳，講真實的話聽起來會不大舒服。不過柯文哲絕頂聰明，一定知道現在的民眾黨是什麼樣子，強調當年柯文哲領導民眾黨，還能選到14席的議員，「這一次民眾黨的席次只會少、不會多」。柯文哲與林俊憲隔空交火，柯文哲表示，林俊憲講的話都要倒過來看，因為他不友善，不喜歡跟他耍嘴皮子，他講的話不用理他。對此林俊憲回應，有時候忠言逆耳，講真實的話聽起來會不大舒服。不過柯文哲是絕頂聰明，他一定知道現在的民眾黨是什麼樣子。在黃國昌擔任黨主席以來，民眾黨的支持度剩個位數，很多民眾黨員紛紛跳船、眾叛親離。林俊憲預言，當年柯文哲領導民眾黨，還能選到14席的議員。這一次民眾黨的席次只會少、不會多。那選輸了，黃國昌要怎麼辦？柯文哲應當如何處理？相信柯文哲假裝在罵他，其實心裡一定很認同，只是把他心裡的話講出來而已。