現任《日刊體育》球評谷繁元信發布長文分析，直指日本火腿捕手田宮裕涼配球有許多值得檢討之處，尤其在首打席配球上，沒有善用先發投手福島蓮低角度指叉球優勢，反而堅持投直球，就被掃出全壘打

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「因為對手可能在防備指叉球，就算原本的意圖是想投直球來反過來欺敵，但在第一局時，根本還沒有建立指叉球的壓力，就想反其道而行配球，風險實在是太高了。」

「在這個打席中，4顆球全都是變化球。受到第一打席結果的影響，林安可顯然已經預測到變化球為主的配球策略。」

效力埼玉西武獅的旅日好手林安可，今（12）日交手日本火腿炸裂雙響砲，震驚日本球界，前中日龍名捕、，「對於田宮來說，現在不只要研究對手，更重要的是檢視自己的配球到底失敗在哪？他真的必須重新好好審視自己。」日本火腿今日1：12大敗給西武獅，林安可前2打席雙響砲、掃進3分打點，成為本戰氣勢分水嶺，《日刊體育》球評谷繁元信賽後將炮火對準火腿先發捕手田宮裕涼，「他的配球，實在讓人不由得驚呼出聲『欸？』。」谷繁元信隨後分析，雖然首打席福島蓮就被敲出安打，但隨後用指叉球讓第2棒瀧澤夏央揮空三振。「當瀧澤這種棒子控制能力好、擊球能力強的打者，都會對低點落地反彈的球揮空時，田宮就應該要察覺到：『福島今天的指叉球質相當犀利』。」隨後面對下一棒洋砲奈文（Tyler Nevin），田宮裕涼讓福島蓮再度投出152公里直球，被擊出右外野犧牲打，失掉第1分。「到這邊為止，為了對決而失掉分數的直球勝負，還可以說是無可奈何，但對林安可投出的那一球就令人難以理解了。」谷繁元信隨後連結到第2打席2好1壞時，林安可明顯防備變化球，結果田宮裕涼又連續配了4顆變化球，谷繁元信最後表示，投球結果當然與先發投手福島蓮狀況有關，不能全怪罪在田宮裕涼一個人身上，「但這場配球，我想他自己心裡也有數，是必須好好反省的。」日本火腿輸球後，戰績來到48勝37敗，本季預計將與軟銀、西武獅展開優勝爭奪戰。但對戰軟銀，日本火腿卻陷入1勝10敗糟糕戰績，其中田宮裕涼擔任先發捕手的比賽，戰績是1勝9敗、投手防禦率高達7.40。「日本火腿的投捕搭檔已經被軟銀給徹底研究透徹了。」