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颱風巴威今（12）日遠離，中央災害應變中心下午舉行第10次工作會報，最新統計資料顯示，全國災情累計為3163件、135人受傷，而備受關注的花蓮萬里溪堰塞湖入流量降、溢流時間可能延後，下午4時起調降為「黃色警戒」。全國災情增為3163件，又以路樹災情的1426件居冠，其次為民生、基礎設施災情有828件。人命傷亡失蹤情形，總計為135人受傷。花蓮萬里溪堰塞湖部分，農業部表示，目前入流量下降，溢流時間可能延後，但午後雷陣雨仍具不確定性，且壩頂之壩體土石堆較為鬆散，仍應持續警戒。經洽鳳林鎮及萬榮鄉公所表示啟動紅色警戒皆可依疏散避難收容計畫於2小時內撤離完成；經上午召開情資研判會議，與防災團隊及專家學者討論後，決議於下午4時從「紅色警戒」調降為「黃色警戒」，並落實巡查及管制，禁止人員進入河道。