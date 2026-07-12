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▲未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間，周三、周四有發生焚風的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三起水氣略減仍有雨 熱帶擾動發展持續觀察

▲周三至周六水氣減少，但仍有午後雷陣雨發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大潮遇降雨風險增 低窪地區提高警覺

中央氣象署預報員張承傳表示，受西南風與南方水氣北移影響，台灣未來一周天氣依然不穩定，中南部將持續短暫陣雨，苗栗以北更要嚴防午後大雷雨。此外，菲律賓東方海面目前又有熱帶擾動醞釀，恐形成新颱風，民眾應持續關注最新動態。針對近期降雨趨勢，張承傳指出，周一、周二（7月13日至7月14日）南方水氣北移，南台灣與台東整天有不定時短暫陣雨或雷雨。苗栗以北、宜蘭及花蓮等地需特別注意午後雷陣雨，北台灣甚至有局部大雨或短延時豪雨發生機率。另外，東南部與恆春半島也可能有較大雨勢，提醒民眾出門務必隨身攜帶雨具。周三至周六（7月15日至7月18日），南部地區維持整天有不定時短暫陣雨天氣，其他地區則是多雲且午後有雷陣雨。雖然水氣稍微減少，西半部仍要留意局部大雨。氣溫方面，未來一周全台高溫普遍落在32到35度之間。特別是東南部地區，周三、周四有發生焚風的機率，局部高溫甚至可能飆破36度以上。除持續降雨外，菲律賓東方海面與關島附近低壓帶，已有雲系正在整合，有機會在周三後發展為熱帶擾動，是否增強為熱帶性低氣壓或颱風仍待觀察。目前各國模式預報分歧，預估路徑將受太平洋高壓導引，先往西再北上，朝日本南方海面方向移動。氣象署進一步解釋，台灣夏季西南季風會與太平洋高壓南側東風交會，形成寬廣的季風槽，容易產生大氣擾動並提供強烈旋轉氣旋，因此系統較多。今年適逢聖嬰發展年，颱風生成位置會比較偏東。因路徑增長，颱風在海面上將有更充足的時間發展，強度提升空間較大，對台灣的後續影響仍需警戒。面對未來一周不穩定的天氣狀況，氣象署提醒民眾務必做好防災準備，特別是周一與周二，台灣西南部、東半部沿海地區適逢年度大潮，加上天氣系統帶來的大雨，低窪地區須嚴防積淹水情形，建議隨時留意最新天氣預報資訊，外出攜帶雨具並注意行車安全。