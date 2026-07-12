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美國聯邦參議員葛瑞姆今（11）日傳出不幸離世，而其過去在國會長期積極推對友台法案，支持台灣國際參與，更曾3度訪台。對此總統府表示，總統賴清德深感哀痛，並向葛瑞姆家人致上最誠摯的慰問，總統代表台灣人民，感謝葛瑞姆多年來對台海和平穩定及台美關係的貢獻，並致上最高敬意。「台灣失去一位重要友人，總統與全體國人同感哀悼」。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統深感哀痛，並向葛瑞姆參議員家人致上最誠摯的慰問。郭雅慧表示，葛瑞姆參議員長年服務於美國國會，與台灣情誼深厚，任內積極推動友臺法案，支持台灣國際參與、強化自我防衛能力及深化台美經貿關係，是台灣在美國國會堅定而重要的朋友。郭雅慧說，葛瑞姆參議員生前3度訪問臺灣，並於2022年率領跨黨派聯邦參眾議員訪團來台，以具體行動展現對臺灣的支持。郭雅慧表示，賴總統代表台灣人民，感謝葛瑞姆參議員多年來對臺海和平穩定及台美關係的貢獻，並致上最高敬意。台灣失去一位重要友人，總統與全體國人同感哀悼。