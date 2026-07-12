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▲五月天（如圖）5525+2《回到那一天》25週年演唱會，11日場次因颱風攪局延至今日中午開唱，一天兩場預計創下大巨蛋連唱7小時的新紀錄。（圖／相信音樂提供）

五月天5525+2《回到那一天》25週年演唱會，11日場次因颱風攪局延至今（12）日中午開唱，一天兩場預計創下大巨蛋連唱7小時的新紀錄。不過，五月天依舊展現滿滿能量、驚喜不斷，在點歌橋段時主唱阿信忽然唱起〈後來〉，原來是看見坐在控台裡的劉若英，笑問：「你為什麼躲在這？」劉若英則表示是來學習的並直呼：「我喜歡中午場，很適合我生理時鐘。」兩人現場唱起〈舞女〉，意外彩蛋掀起全場熱烈尖叫。難得在中午開唱，五月天團員們一一跟大家道「午安」，石頭表示五月天很少開二場，工作人員更開玩笑說：「你要不要開省電模式。」結果遭冠佑笑虧：「你根本就沒電。」石頭則回說自己是再生能源源源不絕、靠風力再生，對此阿信逗趣表示：「那你這兩天吹飽了吧。」中午依舊火力全開，先把歌迷逗樂。另外，演唱會驚喜連連，在點歌橋段時，阿信忽然唱起〈後來〉，原來是看見坐在控台裡的劉若英，問說：「你為什麼躲在這？」劉若英則表示是來學習的，更表示：「我喜歡中午場，很適合我生理時鐘。」而兩人現場也唱起〈舞女〉，意外成為演唱會一大彩蛋，不過唱完劉若英卻說：「〈舞女〉我本來在高雄演唱會要唱的！」歌單竟被阿信破梗。此外，劉若英9月12日將舉辦《飛行日》4.0版演唱會，她笑問「可以跟五月天借道具嗎？」阿信則表示恐龍、團員和他自己都能借給對方，再度惹得全場大笑。除了劉若英驚喜現身，中午場邀請到「小玫瑰」劉芯妤擔任嘉賓，並合唱〈玫瑰少年〉，而近年積極投入音樂創作的她，在台上首唱和蕭秉治共同創作的新曲〈最完美的存在〉，帶著6位舞者展現唱跳功力。