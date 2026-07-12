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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）4強在今（12）日出爐，分別是法國、阿根廷、西班牙以及英格蘭。英國數據統計平台Opta的超級電腦最新預測，法國以34.05%奪冠機率排名第1，「衛冕軍」阿根廷則以20.55%的機率排名第4。Opta看好法國在4強賽以57.7%勝出，英格蘭與阿根廷則是相當膠著，雙方闖入冠軍賽機率為50.94%與49.06%，可以說是「五五波」的對決。世界盃最終4強今日出爐，分別是法國、西班牙、英格蘭以及阿根廷，是賽史上首次由FIFA世界排名前4名包辦大會4強。據英國數據統計平台Opta的超級電腦最新預測，法國以34.05%的奪冠機率排名第1，西班牙以23.45%位居第2，英格蘭以21.94%緊隨其後，而阿根廷則以20.55%的機率落後。曾在2018年俄羅斯世界盃摘冠、並在2022年卡達世界盃奪下亞軍的法國，在本屆世界盃開打前，就一直被外界視為最熱門的奪冠頭號種子。擁有以世界頂級前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）為進攻核心的法國，在本次大賽小組賽I組中，以3戰全勝的傲人姿態強勢晉級。進入淘汰賽後，法國先是在32強賽以3：0完封瑞典，隨後在16強賽以1：0險勝巴拉圭，並在8強賽中以2：0擊退強敵摩洛哥。姆巴佩至今已獨自踢入8顆進球，目前正與阿根廷球王梅西（Lionel Messi，8球）並列本屆世界盃金靴獎射手榜的龍頭。法國將於台灣時間15日凌晨3點，與西班牙展開對決，若順利勝出，距離相隔8年再度捧起大力神盃就僅剩最後一步。西班牙同樣實力堅強，從小組賽到8強賽累積的6場比賽中，全隊上下僅僅丟掉過1顆球，展現出固若金湯的恐怖防線。不過 Opta的數據依舊更看好「高盧雄雞」，預測法國挺進冠軍賽的機率高達57.7%。至於另一組英格蘭與阿根廷的4強頂尖對決，勝負機率則顯得極其膠著。Opta預測英格蘭贏球挺進冠軍賽的機率為 50.94%，而阿根廷勝出的機率則是49.06%，雙方差距微乎其微。「三獅軍團」英格蘭本屆由同樣攻入6球、並列射手榜第4名的凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）雙星領銜，誓言要挑戰自1966年奪冠後、渴望了長達60年之久的冠軍賽門票。而尋求世界盃2連霸、隊史第4座冠軍的「藍白軍團」阿根廷，則將在梅西的帶領下正面迎戰。這場英格蘭與阿根廷的4強世紀大戰，將於台灣時間16 日凌晨3點點燃戰火。