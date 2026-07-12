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美國知名友台聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11日晚間因「突發短暫疾病」驟逝，享壽71歲，消息震撼美國政壇。美國總統川普也公開哀悼，讚揚葛蘭姆是他認識最了不起的人。葛蘭姆辦公室在官方聲明中表達，「參議員的家屬感謝各界此時的祈禱，並懇請外界在這段極度艱難的時期，給予他們保留隱私的空間」，透露他是因「突發性的短暫疾病」不幸辭世。美國總統川普在社群平台Truth Social發文，「他是我認識的最偉大的人之一，也是最傑出的參議員之一！他一生勤勉，是個真正的美國愛國者。我們將永遠懷念林賽！詳情及安排稍後公佈。太令人難過了」。美媒NBC回顧葛蘭姆的政治生涯，最初其實是川普的激烈批評者。在2016年共和黨總統初選中，他曾短暫參選並與川普競爭，當時他曾警告黨內：「如果我們提名川普，我們將會自取滅亡。」然而，隨著政治局勢演變，兩人的關係在過去十年間發生了巨大的轉變。葛蘭姆在今年2月接受曾將自己形容為總統川普的「北極星」，具體展現了兩人關係的破冰與昇華。葛蘭姆當時在談到川普時表示，「我們確實有意見相左的時候，但他知道我的出發點是什麼。他很清楚，在參議院裡，我給予他的幫助不亞於任何人。」葛蘭姆曾在2022年4月14日至15日率領跨黨派國會訪問團來台，與時任總統蔡英文會面。2022年在他當時表示，普丁在俄烏戰爭犯下錯誤，他與其他參議員來台要傳達的訊息，美國兩黨都支持台灣，民主是值得一起捍衛的。