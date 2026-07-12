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▲馬士媛以大V字紅色亮片禮服現身，展露骨感美身材。（圖／記者葉政勳攝影）

▲茱蒂蒙（左）以香奈兒紅色印花套裝踏上紅毯，右為頒獎人李沐。（圖／記者葉政勳攝影）

▲蔡淑臻以一頭微濕的短髮，搭配米色繞頸露肩晚裝出席。（圖／記者葉政勳攝影）

▲朱軒洋以《功夫》角逐最佳男配角，他選穿黑色寬版西裝搭配胸針，俐落又帥氣。（圖／記者葉政勳攝影）

▲劉冠廷（右）穿咖啡色燈心絨西裝外套內搭軍綠色襯衫，大尺寸領帶別出心裁，左為入圍最佳女主角的香港女星余香凝。（圖／記者葉政勳攝影）

第28屆台北電影節頒獎典禮今（12）日在台北市中山堂舉行，準影后馬士媛的禮服開V直到下胸，拍照時似乎怕走光，下意識遮掩胸口，《模範生》泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）選穿紅色針織流蘇套裝，以流利中文表示：「（頒獎）很緊張！」馬士媛以《左撇子女孩》角逐新演員和最佳女主角，她以大V字紅色亮片禮服現身，展露骨感美身材，拍照期間不時用手遮掩胸口，而擔任頒獎人的茱蒂蒙以香奈兒紅色印花套裝踏上紅毯，她因為拍攝何潤東執導的影集《對你心動的預言》中文能力大躍進，受訪時連說「很緊張、辛苦了」等中文字句，令人驚喜。另一位頒獎嘉賓蔡淑臻以一頭微濕的短髮，搭配米色繞頸露肩晚裝出席，展現唯美肩頸和鎖骨線條，以氣質取勝。男星部分，以《功夫》角逐最佳男配角的朱軒洋穿黑色寬版西裝搭配胸針，俐落又帥氣，散發雅痞感，準影帝劉冠廷則穿咖啡色燈心絨西裝外套內搭軍綠色襯衫，大尺寸領帶別出心裁。