巴威颱風剛走，出門氣溫悶熱到不行，《NOWNEWS今日新聞》推薦隱藏超商冰品優惠！全家便利商店也買得到的韓國人氣「敲敲冰」，ROROMALLO烤布蕾冰淇淋竟特價「159→59元」降價狂省100元，有網友購買時店員還以為刷錯，推薦抹茶、巧克力等5大口味一次看。7-11統一超商也有百吉布丁大雪糕、巧克脆皮大雪糕「買2送2」，幫大家好好消暑。
全家「韓國人氣冰品」159→59元瘋搶！店員還以為刷錯 5口味一覽
躲過颱風，今天難得出門發現氣溫有夠悶熱，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦隱藏超商冰品優惠！全家便利商店現在也買得到韓國人氣ROROMALLO烤布蕾冰淇淋，因為表層有著脆脆的焦糖，吃時要拿湯匙敲一敲，才有了「敲敲冰」的可愛暱稱。
沒想到現在全家「敲敲冰」竟然特價「159→59元」，免搶券、直接買就降價狂省100元，簡直比買一送一還便宜！有網友分享，前往購買「結帳的時候店員還以為刷錯，刷了2次確認」。
7-11：百吉布丁大雪糕「買2送2」！
統一超商現在7-ELEVEN DAY優惠uniopen聯名卡超狂回饋盛典倒數，消暑冰品推薦百吉布丁大雪糕、巧克脆皮大雪糕，任選「買2送2」，對比原價35元，現在一支換算下來才17.5元，也有夠划算。
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