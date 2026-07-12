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全家「韓國人氣冰品」159→59元瘋搶！店員還以為刷錯 5口味一覽

▲全家韓國「敲敲冰」直接買特價「159→59元」，秒省百元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲全家便利商店「單件特價59元」優惠菜單。（圖／記者蕭涵云攝）

7-11：百吉布丁大雪糕「買2送2」！

▲7-11百吉布丁大雪糕「買2送2」到7月14日。（圖／翻攝自7-11 FB）

巴威颱風剛走，出門氣溫悶熱到不行，《NOWNEWS今日新聞》推薦隱藏超商冰品優惠！全家便利商店也買得到的韓國人氣「敲敲冰」，ROROMALLO烤布蕾冰淇淋竟特價「159→59元」降價狂省100元，有網友購買時店員還以為刷錯，推薦抹茶、巧克力等5大口味一次看。7-11統一超商也有百吉布丁大雪糕、巧克脆皮大雪糕「買2送2」，幫大家好好消暑。躲過颱風，今天難得出門發現氣溫有夠悶熱，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦隱藏超商冰品優惠！全家便利商店現在也買得到韓國人氣ROROMALLO烤布蕾冰淇淋，因為表層有著脆脆的焦糖，吃時要拿湯匙敲一敲，才有了「敲敲冰」的可愛暱稱。沒想到現在有網友分享，前往購買「結帳的時候店員還以為刷錯，刷了2次確認」。《NOWNEWS今日新聞》記者也衝到現場直擊，這個假日到家裡附近門市巡邏了兩次，實測買到抹茶口味，結帳真的無痛買到59元。看一看冰櫃上的菜單，還有焦糖、可可、香草共4大口味；甚至同樣可以敲敲的Lavelee心碎提拉米蘇冰淇淋（原價139元），也是特價59元就有。同時，這一波全家便利商店「單件特價59元」優惠，菜單還有韓國cota檸檬片雪酪／萊姆片雪酪（原價99元）、JENA韓國青橘雪酪／葡萄柚雪酪（原價149元）。推薦大家，有空不妨去挖寶看看。統一超商現在7-ELEVEN DAY優惠uniopen聯名卡超狂回饋盛典倒數，消暑冰品推薦百吉布丁大雪糕、巧克脆皮大雪糕，任選「買2送2」，對比原價35元，現在一支換算下來才17.5元，也有夠划算。