根據《NOWNEWS》實際統計，飛行距離最遠的球隊是法國，從8強賽美國最東岸的波士頓，飛往西南部的達拉斯體育場，飛行距離超過2500公里，對手西班牙雖然僅有1990公里，但為4強中唯一需要跨越兩個時區的球隊，一落地等於強迫「少睡2小時」，面臨最不利的生理時差考驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

球隊 8強比賽球場 4強比賽球場 直飛航程距離 時差 西班牙 洛杉磯體育場 達拉斯體育場 1990公里 前進2小時 法國 波士頓體育場 達拉斯體育場 2500公里 倒退1小時 阿根廷 堪薩斯城體育場 亞特蘭大體育場 1100公里 前進1小時 英格蘭 邁阿密體育場 亞特蘭大體育場 970公里 無時差

2026年美加墨世界盃4強正式出爐，由世界排名前4的阿根廷VS英格蘭、西班牙VS法國，兩個對戰組合分別會師達拉斯、亞特蘭大兩座城市開打，由於美國幅員遼闊，4強開打前，世界足協加上移動日、安排3天休息時間，率先於15日台灣時間凌晨3點開打的法國VS西班牙，將於美國德州達拉斯AT&T體育場進行。以兩隊飛行路線來說，法國8強對摩洛哥是在麻州波士頓體育場飛過來，直飛距離超過2500公里，而西班牙則從加州SoFi體育場過來，距離1990公里，他們在8強賽以2：1擊敗比利時。另一場4強對決，英格蘭遭遇阿根廷，則於隔天16日台灣時間凌晨3點點燃戰火，英格蘭從邁阿密鑽石體育場飛到亞特蘭大體育場，僅跨越一個州，飛行距離970公里，也是4隊之中最短，而阿根廷則於堪薩斯城飛過來，距離1100公里。世界盃4強各隊跨城飛行距離與橫跨時差，成為體能恢復的隱形關鍵。其中飛行距離最遠、移動挑戰最大的是法國。但他們的對手西班牙，才面臨最不利的「生理時差」考驗。因為時差緣故， 西班牙是4強中唯一需要跨越兩個時區（從美西太平洋時間飛往美中中央時間）的球隊，一落地手錶時間就必須「強迫減少2小時」，這對球員的睡眠、用餐節奏以及生理鐘調適是最大的挑戰。反之，法國從波士頓飛往達拉斯雖然距離最遠，但論生理時間是「多出1小時」，對球員體能恢復而言，反而多出了一點偷閒的喘息機會。至於另一組對決，英格蘭與阿根廷都留在美國東側和中部活動，英格蘭甚至連時差都不用調整，在移動體能損耗上佔據極大優勢。